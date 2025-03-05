Армении надлежит сделать выбор между ЕАЭС и ЕС — посол РФ Копыркин

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Армении нужно определиться с выбором, она не может быть одновременно членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Евросоюза (ЕС). Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
В интервью местному порталу 24News он отметил, что российской стороной изначально были поставлены все точки над i: либо ЕС, либо ЕАЭС, и там, и там быть невозможно.
По словам главы российской дипломатической миссии, есть определённые реалии — сотрудничество Армении с ЕАЭС, и Россия является одним из ключевых факторов экономического развития страны, об этом свидетельствует элементарная статистика.
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«И это не какая-то непримиримая позиция Москвы, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», — подчеркнул посол.
По словам главы российской дипломатической миссии, есть определённые реалии — сотрудничество Армении с ЕАЭС, и Россия является одним из ключевых факторов экономического развития страны, об этом свидетельствует элементарная статистика.
«Что будет в ЕС — это вопрос будущего. Пока динамика торгового оборота Армении и ЕС со знаком минус», — отметил Копырин, однако подчеркнул, что данный выбор является суверенным правом республики.
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Александр Бойцов