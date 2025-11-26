Армения фактически вышла из ОДКБ — заявил спикер парламента

26 ноября 2025, 16:37

Симонян: Ереван покинул ОДКБ, но это не антироссийский шаг

Фото: Istock / butenkow

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил спикер Национального собрания страны Ален Симонян. Об этом сообщает Armenpress.





На вопрос о том, почему официальное оформление выхода ещё не завершено.





«Мы фактически вышли», — ответил Симонян.