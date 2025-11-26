Достижения.рф

Армения фактически вышла из ОДКБ — заявил спикер парламента

Симонян: Ереван покинул ОДКБ, но это не антироссийский шаг
Фото: Istock / butenkow

Армения фактически вышла из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил спикер Национального собрания страны Ален Симонян. Об этом сообщает Armenpress.



На вопрос о том, почему официальное оформление выхода ещё не завершено.

«Мы фактически вышли», — ответил Симонян.
Он также отметил, что дальнейшие действия оставлены на усмотрение Еревана и подчеркнул, что такой шаг не является выражением антироссийских настроений.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0