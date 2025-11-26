Достижения.рф

Минск и Вашингтон обсуждают возможный обмен или освобождение белорусских заключённых

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Соединённые Штаты и Белоруссия ведут переговоры о возможном освобождении белорусских заключённых. Об этом сообщает агентство Reuters.



По данным анонимных источников, американская сторона нацелена на освобождение более 100 заключённых в рамках единой сделки.

При этом пока не уточняется, кто именно может быть освобождён и когда это произойдёт. Комментировать ситуацию в Белом доме отказались, а посольство Белоруссии в Вашингтоне также не предоставило официальных комментариев.

Софья Метелева

