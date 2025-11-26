Минск и Вашингтон обсуждают возможный обмен или освобождение белорусских заключённых

26 ноября 2025, 16:22

США ведут переговоры с Белоруссией об освобождении более 100 заключённых

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Соединённые Штаты и Белоруссия ведут переговоры о возможном освобождении белорусских заключённых. Об этом сообщает агентство Reuters.