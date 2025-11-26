ЕК представит черновик по использованию замороженных активов РФ на неделе

26 ноября 2025, 15:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Черновой юридический текст о возможном использовании замороженных российских активов для предоставления кредита Украине в 2026 и 2027 годах будет представлен Еврокомиссией на этой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.