ЕК представит черновик по использованию замороженных активов РФ на неделе
Черновой юридический текст о возможном использовании замороженных российских активов для предоставления кредита Украине в 2026 и 2027 годах будет представлен Еврокомиссией на этой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что документ подготовлен с целью учесть обеспокоенность Бельгии. В тексте будет рассмотрено использование суверенных активов РФ для поддержки Киева, предполагается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита. Украинская сторона условно должна будет вернуть средства после окончания конфликта и при условии выплаты Москвой материального ущерба.
В МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о возможных репарациях от РФ нереалистичны, а попытки использовать замороженные активы рассматриваются как фактическое присвоение средств России.
