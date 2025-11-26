Путин отметил вклад Лукашенко в переговоры по Украине
Россия оценила роль Белоруссии в украинском переговорном процессе
Президент России Владимир Путин во время встречи с Александром Лукашенко подчеркнул значимость белорусского лидера в переговорном процессе по Украине. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте Кремля.
Ранее Лукашенко заявил о возможном скором завершении конфликта на Украине. Он выразил уверенность, что «эта тягомотина» скоро закончится, после чего страны смогут «заняться своими делами». Свой прогноз белорусский лидер сделал во время встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.
Читайте также: