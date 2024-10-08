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Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян по итогам встречи с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Кремле.
Он выразил уверенность, что в настоящее время удалось добиться достаточного согласованного контента для заключения мира с соседней республикой.
Ранее сообщалось, что в ходе заседания президент России Владимир Путин и Пашинян договорились о совместной охране государственной границы Армении с Ираном и Турцией. С 1 января 2025 года на ней будут находиться, помимо российских пограничников, ещё и армянские из Службы национальной безопасности страны.
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Анастасия Чинкова