Пашинян прокатился по набережной Москвы-реки на велосипеде – видео

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о велопрогулке по набережной Москвы-реки. Соответствующие кадры он представил в своём Telegram-канале.
На видео он рассказал, что в российской столице есть очень хорошая велодорожка, по которой он устроил заезд на велосипеде.
Пашинян известен своей любовью к велопрогулкам, которые он устраивает в разных странах. Так, в начале октября он посетил Францию, где проехался на велосипеде по улицам Парижа. После возвращения на родину он совершил велопрогулку по маршруту Ереван – Эчмиадзин – Ереван длиной 50 километров.
Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите СНГ, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время армянский политик уже находится в Кремле.
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Пашинян известен своей любовью к велопрогулкам, которые он устраивает в разных странах. Так, в начале октября он посетил Францию, где проехался на велосипеде по улицам Парижа. После возвращения на родину он совершил велопрогулку по маршруту Ереван – Эчмиадзин – Ереван длиной 50 километров.
Пашинян прибыл в Москву для участия в саммите СНГ, в ходе которого он встретится с президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время армянский политик уже находится в Кремле.
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Анастасия Чинкова