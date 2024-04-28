Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС

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Армения исторически имеет много связей с Россией, поэтому возможные попытки подорвать российские интересы на Южном Кавказе являются «самоубийственным шагом». Такое мнение выразил посол Армении в Евросоюзе Тигран Балаян, слова которого приводит издание Politico.
Он подчеркнул, что укрепление отношений Армении и Евросоюза не представляет никакой угрозы для России. По его словам, отношения между Арменией и ЕС основаны на армянских национальных интересах, которые в настоящее время требуют сотрудничества с блоком и всеми его странами-членами. При этом такая позиция не исключает поддержания хороших отношений с Россией.
Также Балаян отметил, что не следует рассматривать как «поворот к Западу» за счёт России активные усилия Армении избежать нарушения западных антироссийских санкций.
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Анастасия Чинкова