Пашинян: российские пограничники покинут участок границы Армении с Азербайджаном

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Российские пограничники покинут участок границы с Азербайджаном в Тавуше из-за «существенного изменения» ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, что посты российских пограничников были размещены на границе с Азербайджаном в 2021 году в рамках армяно-российского сотрудничества.
Накануне МИД Армении сообщило, что по итогам встречи комиссий двух стран на границе, были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков границы непосредственно между граничащими между собой населёнными пунктами Армении и Азербайджана. Отмечается, что такие меры приняты для их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, которая существовала в рамках СССР на момент его распада.
Пашинян подчеркнул, что вопрос пребывания российских пограничников на границе больше не обсуждается – они покинут свои позиции. А защиту границы будут осуществлять пограничники Армении и Азербайджана.
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Анастасия Чинкова