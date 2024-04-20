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Пашинян: российские пограничники покинут участок границы Армении с Азербайджаном

20 апреля 2024, 13:05
Фото: iStock/kodda

Фото: iStock/kodda

Российские пограничники покинут участок границы с Азербайджаном в Тавуше из-за «существенного изменения» ситуации. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, что посты российских пограничников были размещены на границе с Азербайджаном в 2021 году в рамках армяно-российского сотрудничества.

Накануне МИД Армении сообщило, что по итогам встречи комиссий двух стран на границе, были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков границы непосредственно между граничащими между собой населёнными пунктами Армении и Азербайджана. Отмечается, что такие меры приняты для их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, которая существовала в рамках СССР на момент его ​распада.



Пашинян подчеркнул, что вопрос пребывания российских ​пограничников на границе больше не обсуждается – они покинут свои позиции. А защиту границы будут осуществлять пограничники Армении и Азербайджана.

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#армения
#азербайджан
#граница
#россия
#пограничники
#никол пашинян
В МИД Приднестровья раскритиковали заявления Молдавии о российских миротворцах
20 апреля 2024, 13:42

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев раскритиковал заявления молдавских властей о том, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, если у Молдавии возникли сложности с привлечением инвестиций или трудности в каких-то других областях, то обвинять в этом российских миротворцев – это попытка «переложить с больной головы на здоровую».

Игнатьев добавил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье только для того, чтобы сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра.

Глава МИД добавил, что любые вопросы по поводу вывода российских войск будут обсуждаться только после окончательного урегулирования молдово-приднестровского конфликта.

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#молдова
#россия
#граница
#мид
#политика
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В Китае проведут крупнейшую с 2015 года реорганизацию армии
Си Цзиньпин поручил провести крупнейшую с 2015 года реорганизацию армии КНР
20 апреля 2024, 11:52

Фото: iStock/Tomas Ragina

Председатель КНР Си Цзиньпин приказал расформировать силы стратегической поддержки ВС Китая и создать силы информационной поддержки. Об этом сообщила пресс-служба правительства государства.

Силы стратегической поддержки были созданы в 2015 году. Их задачей была координация усилий в кибервойне и политическом противостоянии. После приказа председателя, подчинённые структуре аэрокосмические и кибернетические подразделения отделятся в самостоятельные батальоны и будут действовать параллельно с силами информационной поддержки.

Издание Bloomberg отмечает, что принятые меры являются крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.

Днём ранее глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что Си Цзиньпин решительно настроен взять под контроль Тайвань.

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#си цзиньпин
#китай
#армия
#меры
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Володин прокомментировал споры вокруг ВШП им. Ильина
Спикер Госдумы Володин назвал неуместными споры вокруг ВШП им. Ильина
20 апреля 2024, 11:45

Фото: сайт Госдумы РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал «неуместными» споры вокруг Высшей школой политики (ВШП) имени Ильина.

В своем Telegram-канале он отметил, что они не должны переноситься в политическую сферу.

Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо отказаться от таких споров и работать в интересах страны, вместо продвижения собственных политических убеждений, которые часто основаны на заблуждениях. Володин также подчеркнул, что враги России стремятся вызвать внутренние разногласия, и поэтому важно сохранять единство страны.

Он выразил мнение, что в настоящее время не следует вовлекаться в дискуссии о позиции Ильина в России, а российскому обществу следует не допускать навязывания разрушительной повестки и создания искусственных противоречий.

В завершении своего сообщения Володин привел цитату Ильина из сборника «Наши задачи» и призвал общество задуматься о будущем России, которая должна оставаться единой, сильной и суверенной.

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#сша
#школы
#общество
#власть
#страны
#мнение
#telegram
#володин
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Сенат США одобрил продление закона о слежке за иностранцами за пределами страны
20 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/dkfielding

Сенат США поддержал законопроект о реформировании и продлении действия раздела 702 федерального закона о слежке, который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Штатов. Данные следуют из заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

Отмечается, что срок действия соответствующего раздела заканчивался 19 апреля. Палата представителей ранее поддержала этот законопроект, продлив его действие на несколько лет.

В заявлении говорится, что американский лидер в скором времени подпишет документ и он вступит в силу. Джейк Салливан отметил, что такой закон важно сохранить, поскольку он помогает защитить США. Примечательно, что его не раз подвергали критике за нарушения права на частную жизнь.

Ранее сообщалось, что США развернули на территории Украины систему слежения за вооружением, которое поставляют государства Запада.

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Над «мангалами» на российских танках смеялись зря, рассказал разработчик
#сша
#права
#жизнь
#законопроект
#нарушения
#лидер
#байден
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Над «мангалами» на российских танках смеялись зря, рассказал разработчик
Разработчик: атака ХАМАС показала пользу «мангалов» на российских танках
20 апреля 2024, 10:25

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Разработчик устанавливаемой на бронетехнику РФ модульной системы РЭБ «Волнорез» Станислав рассказал, что атака ХАМАС на Израиль в 2023 году показала, что в мире зря смеялись над так называемыми «мангалами» на российских танках. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам разработчика, у Израиля много комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, в особенности антидроновых ружей, однако бронетехника не была ими оборудована. В результате армия Израиля была вынуждена в скором порядке устанавливать на танки «козырьки», также известные в народе как «мангалы».

Он также подчеркнул, что 6 месяцев назад возимой РЭБ, в том виде, в каком его придумали разработчики «Волнореза», не было как класса ни у одной армии в мире.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов.

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#армия
#танки
#сво
#солдат
#спецоперация
#израиль
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WP: В США готовы к отправке пакета военной помощи Украине
20 апреля 2024, 09:41

Фото: iStock/Andrii Atanov

Соединённые Штаты Америки готовы отправить Украине очередной пакет военной помощи при одобрении финансирования, об этом сообщает издание The Washington Post.
По информации издания, американское оборонное ведомство Пентагон уже приступило к составлению нового пакета военной помощи для Вооружённых сил Украины и будет готово его отправить, как только получит одобрение о финансировании.

Уточняется, что в случае одобрения пакета, он будет передан Украине в течение недели.

Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что разработанный в США законопроект о помощи военной помощи Украине не является идеальным, однако, лучшего в нынешнее время достичь было невозможно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны

В США посадили в тюрьму бизнесмена Анслана за обход антироссийских санкций
#сша
#украина
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На американский берег выбросило часть секретной ракеты времён холодной войны
Fox: На пляже в Массачусетсе нашли часть секретной ракеты времен холодной войны
20 апреля 2024, 09:12

Фото: iStock/Craig Boliver

На берегу американского штата Массачусетс обнаружили часть секретной ракеты времён холодной войны, об этом сообщает Fox News.
Неопознанный объект, похожий на фюзеляж самолёта, обнаружили в начале апреля на пляже острова Кейп-Код.

Экспертиза показала, что найденный обломок — часть сверхсекретной ракеты-мишени RCAT, разработанной во времена холодной войны.

RCAT использовались в качестве мишеней для зенитных подразделений в 1940-х и 1950-х годах на действовавшей тогда на Кейп-Коде тренировочной базе армии Кэмп-Уэллфлит, при этом применялись они на «неофициальном» полигоне, о котором мало кто знал.

Как уточняет Fox News, RCAT относится к части сверхсекретной программы, разработанной для тренировки американских зенитных подразделений.

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США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны

Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана
#сша
#ракета
#война
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США договорились с Нигером о выводе американских войск из страны
20 апреля 2024, 08:34

Фото: iStock/Im Yeongsik

В ближайшие месяцы Соединённые Штаты выведут из Нигера 1000 своих военных, об этом написал журналист New York Times Эрик Шмитт на своей странице в социальной сети X.
«США сообщили Нигеру, что в ближайшие месяцы выведут тысячу американских военнослужащих», — сообщил американский обозреватель.

Аналогичную информацию сообщило агентство Reuters. Как удалось узнать их источнику, 19 апреля на встрече замглавы госдепа Курт Кэмпбелл и премьер-министр Нигера договорились о выводе американских войск из страны.

Напомним, ранее между США и Нигером существовало соглашение, позволяющее американским военным находиться на территории страны. Однако, захватившие власть в Нигере мятежники разорвали это соглашение, не объяснив причину своего поступка.

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#нигер
#сша
#военные
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Байден: США самостоятельно произвели первые 90 килограммов обогащенного урана
20 апреля 2024, 08:15

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Американский президент Джо Байден заявил, что США произвели первые 90 килограммов обогащенного урана. Слова Байдена приводит пресс-служба Белого дома.

По словам американского лидера, предприятие работает над тем, чтобы до конца года довести уже произведенный объем до тонны. Байден подчеркнул, что этого объема «достаточно, чтобы обеспечить энергией сто тысяч домов в Штатах».

Он отметил, что производство обогащенного урана поможет Вашингтону сократить зависимость от импорта нефти.

Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России. Стоит отметить, что запрет не распространяется на металлы, которые были добыли до 13 апреля текущего года.

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#сша
#россия
#производство
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#запрет
#импорт
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