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Армения не поддержала заявления о безопасности и санкциях на Совете глав МИД СНГ

07 октября 2024, 21:27
Фото: iStock/irgit

Фото: iStock/irgit

Армения отказалась поддержать два заявления на Совете министров иностранных дел СНГ. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в беседе Общественном ТВ. По ее словам, речь идет о заявлениях про односторонние санкции и безопасность в Евразии.


«Речь идет о двух заявлениях: «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер», — перечислила она заявления, которые Ереван отказался поддерживать.
Ранее МИД Армении выразило надежду на партнерство с НАТО. По словам представителей министерства, Армения надеется на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.

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Постпред Израиля в ООН Данон: в Израиле обсуждают ответ на атаку Ирана
07 октября 2024, 21:08

Фото: istockphoto/butenkow

Кабмин Израиля обсуждает будущий ответ на атаку со стороны Ирана. Как отметил израильский постпред в ООН Дэнни Данон, для этого выберут способ и место.
«Мы обсуждаем это», — ответил Данон на пресс-подходе журналистам.
Он также уточнил, что ответ произойдет в обязательном порядке. Иран ударил по Израилю 1 октября баллистическими ракетами. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тогда порекомендовала местным держаться ближе к бомбоубежищам. Один из представителей ЦАХАЛ отмечал, что для Ирана «будут последствия».

Перед этим Иран негативно отреагировал на ликвидацию израильскими военными генсека шиитской группировки «Хезболлах» Хасана Насруллы.

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#мир
#израиль
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#иран
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Премьер Грузии назвал главным приоритетом урегулирование отношений с Россией
07 октября 2024, 20:59

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что для его партии «Грузинская мечта» урегулирование отношений с Россией и прагматичная политика является наиважнейшим приоритетом. С такими словами он выступил на презентации предвыборной компании его партии. Сами парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября.
«Прагматичная политика и мирное урегулирование конфликта с РФ является наиважнейшим приоритетом», — отметил он.
Ранее исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия опровергает сообщения о том, что в Тбилиси готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. По его словам, подобные вопросы не рассматриваются.

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#политика
#грузия
#заявление
#рф
#выборы
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Лукашенко разрешил силовикам применять оружие против несанкционированных БПЛА
07 октября 2024, 20:52

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям силовых структур применять оружие против несанкционированных БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. В документе указано, что право на использование силы распространяется против всех беспилотных средств, управляемых дистанционно.
«Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым предусматривается изложение в новой редакции указа от 5 июня 2019 года «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», — указано в заявлении.
Отмечается, что применять оружие наряду с военными и сотрудниками МВД разрешается прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судэкспертам, госконтролю, охотинспекторам, работникам по чрезвычайным ситуациям и таможенникам.

Ранее в сети появилось видео, как российский дипломат поприветствовал Александра Лукашенко словами «Ваше превосходительство». На записи также слышно, что Лукашенко оказался весьма удивлен такому обращению в свой адрес.

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Премьер Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным оружием по Брюсселю

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#мвд
#оружие
#президент
#видео
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#александр лукашенко
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Премьер Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным оружием по Брюсселю
07 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Премьер-министр Словакии Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские чиновники поняли, сколь серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении для ВСУ бить вглубь России. Об этом сообщает издание Hlavný Denník. По его словам, некоторые члены ЕП слишком легкомысленно говорят об этом оружии.
«Некоторые члены Европарламента с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. Возможно, такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», — заявил он.
Ранее Фицо заявил о взаимной потребности Евросоюза и России друг в друге, и отметил, что попытается нормализовать с Россией взаимоотношения по завершению конфликта на Украине.

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#россия
#конфликт
#фонтан
#ракета
#запад
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В США уверены, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана
Экс-агент ЦРУ Гофф: Израиль ударит по ядерным объектам Ирана
07 октября 2024, 19:30

Фото: istockphoto/Zeferli

Израиль ударит как минимум по одному иранскому ядерному объекту. Такое мнение агентству Bloomberg выразил экс-агент ЦРУ Гольф Гофф, который проходил службу на Ближнем Востоке. Он пояснил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) таким образом напомнит Ирану, что это возможно.
«Президент США Джо Байден вышел и заявил, что не поддерживает удары по иранской ядерной программе. Я не думаю, что израильтяне последуют этому примеру», — прокомментировал Гофф.

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС заявило об атаке на израильский Тель-Авив в годовщину атаки на Израиль. Операция ЦАХАЛ под названием «Железные мечи» началась 7 октября 2023 года.

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#иран
#израиль
#война
#новости
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Эрдоган предрек Нетаньяху судьбу Гитлера
Эрдоган: Нетаньяху будет остановлен, как Гитлер был остановлен человечеством
07 октября 2024, 19:11

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху будет остановлен также, как в свое время был остановлен Адольф Гитлер. Об этом в социальной сети Х написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Поводом для данных высказываний стала годовщина начала конфликта в Газе. Турецкий лидер отметил, что Израиль рано или поздно «заплатит цену за этот геноцид, который он совершал в течение года и продолжает совершать по сей день».

Эрдоган также сравнил Нетаньяху с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что и он будет «остановлен общим союзом человечества».

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#президент
#лагеря
#лидер
#реджеп тайип эрдоган
#палестина
#сектор газа
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«Талибан»* могут исключить из российского списка запрещенных организаций
07 октября 2024, 18:48

Фото: istockphoto/Sohrab Omar

Движение «Талибан»*, которое сейчас находится под санкциями международного сообщества, могут исключить из российского списка террористических организаций. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Я думаю, что будет», — прокомментировал Ушаков соответствующий вопрос журналистов.
Вместе с тем конкретную дату он не назвал и не раскрыл, что необходимо для исключения организации из списка.

По сообщению главы ФСБ Александра Бортникова, российская сторона заканчивает прорабатывать вопрос исключения ныне запрещенного в РФ движения из списка.

Кроме того, президент России Владимир Путин говорил о том, что талибы подавали сигнал о готовности бороться с терроризмом. В частности, им нужен порядок в Афганистане.

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*Запрещенная в России террористическая организация. Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
#мир
#россия
#террористы
#новости
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Кадыров призвал РФ отказаться от «средневековых» методов при высылке мигрантов
07 октября 2024, 18:13

Фото: сайт Кремля

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале высказал свою критику в адрес действующей миграционной политики в РФ.
Политик назвал ее методы «средневековыми» и не соответствующими современным реалиям. По мнению лидера Чечни, если миграционную политику и необходимо менять, то «не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных».

Кадыров отметил, что среди мигрантов присутствуют нарушители, однако среди них гораздо больше законопослушных граждан.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что простого решения миграционного вопроса в России не существует. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дмитрий медведев
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#володин
#мигранты
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Помощник президента Ушаков: Путин встретится с главой Ирана 11 октября
07 октября 2024, 18:08

Фото: istockphoto/TomasSereda

Президент Владимир Путин впервые встретится со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркменистане в грядущую пятницу, 11 октября. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Эта встреча имеет большое значение как для обсуждения двусторонних вопросов, так и для обсуждения, конечно, резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — пояснил он.
Ушаков добавил, что Путин будет в Ашхабаде по приглашению туркменского лидера Сердара Бердымухамедова. Глава государства поучаствует в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию поэта-мыслителя и классика Туркменистана Махтумкули Фраги.

Ранее сообщалось, где встретится Путин с Реджепом Эрдоганом в октябре, и что лидеры будут обсуждать в рамках весьма важного мероприятия.

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