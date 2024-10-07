Армения не поддержала заявления о безопасности и санкциях на Совете глав МИД СНГ

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Армения отказалась поддержать два заявления на Совете министров иностранных дел СНГ. Об этом заявила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в беседе Общественном ТВ. По ее словам, речь идет о заявлениях про односторонние санкции и безопасность в Евразии.
«Речь идет о двух заявлениях: «О принципах обеспечения безопасности в Евразии» и «О недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер», — перечислила она заявления, которые Ереван отказался поддерживать.Ранее МИД Армении выразило надежду на партнерство с НАТО. По словам представителей министерства, Армения надеется на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.
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