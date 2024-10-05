В Армении поделились ожиданиями от партнерства с НАТО

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Министерство иностранных дел Армении выразило надежду на партнерство с НАТО. Заявление ведомства было опубликовано в социальной сети X.
По словам представителей министерства, Армения надеется на укрепление партнерства с Североатлантическим альянсом.
В министерстве также заявили, что Армения привержена углублению и укреплению сотрудничества с альянсом, ориентируясь на общие ценности и интересы.
Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, заявил, что Запад вынуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и увеличивает ее зависимость от НАТО.
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«Тридцать лет назад Армения присоединилась к "Партнерству во имя мира", что обозначило важный моментом в ее оборонном и политическом взаимодействии», – отмечается в сообщении.
В министерстве также заявили, что Армения привержена углублению и укреплению сотрудничества с альянсом, ориентируясь на общие ценности и интересы.
Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, заявил, что Запад вынуждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и увеличивает ее зависимость от НАТО.
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Александр Климов