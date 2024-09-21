Пашинян заявил, что уровень независимости Армении растёт день ото дня

Фото: сайт Кремля
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уровень независимости страны растёт день ото дня. Об этом он сообщил в поздравительном послании в честь Дня независимости республики.
Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года. Документ упразднил Армянскую Советскую Социалистическую Республику и провозгласил Республику Армению. 21 сентября 1991 года был проведён референдум о выходе республики из состава СССР. 94,99% граждан выступили за установление независимой государственности.
Пашинян подчеркнул, что целью работы правительства Армении является ежедневный ответ «Да» на вынесенный на референдум 1991 года вопрос о независимости республики. Он заверил граждан, что уровень суверенитета страны растёт день ото дня благодаря сбалансированности и демократии.
Премьер отметил, что с 2018 года независимость, государственность, демократия, а также конкретизация этих понятий являются ориентиром всех решений, принимаемых властями страны. В ходе работы Армения совершала ошибки и терпела неудачи, особенно в 2020 году, когда страна оказалась на грани потери независимости. Однако после этого теоретический тезис устойчивости государства удалось поставить на практические рельсы.
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Пашинян подчеркнул, что целью работы правительства Армении является ежедневный ответ «Да» на вынесенный на референдум 1991 года вопрос о независимости республики. Он заверил граждан, что уровень суверенитета страны растёт день ото дня благодаря сбалансированности и демократии.
Премьер отметил, что с 2018 года независимость, государственность, демократия, а также конкретизация этих понятий являются ориентиром всех решений, принимаемых властями страны. В ходе работы Армения совершала ошибки и терпела неудачи, особенно в 2020 году, когда страна оказалась на грани потери независимости. Однако после этого теоретический тезис устойчивости государства удалось поставить на практические рельсы.
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Анастасия Чинкова