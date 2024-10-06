Азербайджан поставил Армению перед выбором

Россия с зимы этого года получила от председательства Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 5 «высокомерных» отказов на приглашение высокопоставленных докладчиков из РФ для изложения позиции Москвы. Об этом заявила исполняющая обязанности главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.