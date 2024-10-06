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Азербайджан поставил Армению перед выбором: окончательно нормализовать отношения или же продолжить конфронтацию на всех уровнях. Соответствующий призыв опубликовал на своем сайте азербайджанский МИД. В заявлении отмечается, что Баку, в свою очередь, рассчитывает именно на нормализацию отношений между странами.
«Армянская сторона должна сделать выбор между завершением процесса нормализации отношений и продолжением конфронтации на всех уровнях. Азербайджан со своей стороны привержен начатому и продвигаемому нашей страной процессу нормализации», — указано в сообщении.В азербайджанском министерстве также добавили, что Армении следует отказаться от провокаций и завершить процесс нормализации отношений, изменив конституцию, некоторые положения которой сохраняют территориальные претензии на землю Азербайджана.
«Мы призываем Армению проявить политическую волю и ответственность, чтобы устранить оставшиеся препятствия на пути к логическому завершению процесса нормализации, в первую очередь изменив положения в конституции и других законодательных актах страны, содержащие территориальные претензии к Азербайджану», — отмечается в заявлении.Читайте также:
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