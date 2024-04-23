В Госдепе утверждают, что не хотят возобновлять ядерные испытания

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США не заинтересованы в проведении ядерных испытаний и считают их ненужными. Об этом 23 апреля заявила помощник госсекретаря Мэллори Стюарт в интервью ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).
Она подчеркнула, что у США нет желания или готовности проводить такие испытания, так как они считают их излишними. Стюарт также отметила, что правительство США не будет поддерживать такую инициативу, поскольку считает гонку ядерных вооружений крайне опасной и нежелательной.
В марте 2023 года заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил тревогу по поводу ситуации с Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), отметив, что действия США, которые подписали этот договор, но не ратифицировали его, вызывают увеличивающееся беспокойство.
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