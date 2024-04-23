Россию назвали большой проблемой, мешающей Европе выстраивать диалог с Китаем

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Взаимодействию Китая и Запада мешает активная помощь в адрес России.
Такое мнение высказал управляющий директор азиатского департамента в Европейской службе внешних связей Никлас Кварнстрем, пишет Bloomberg.
По его словам, помощь Китая России стала «большой проблемой». Он отметил, что Брюссель должен постоять за себя как геополитический игрок «для собственной безопасности в условиях экономического дисбаланса».
Также на КНР по поводу поддержки РФ оказывают давление и Штаты. По информации The Financial Times, госсекретарь Энтони Блинкен в ближайшее время даст Пекину ясное предупреждение «о последствиях таких действий».
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По его словам, помощь Китая России стала «большой проблемой». Он отметил, что Брюссель должен постоять за себя как геополитический игрок «для собственной безопасности в условиях экономического дисбаланса».
Также на КНР по поводу поддержки РФ оказывают давление и Штаты. По информации The Financial Times, госсекретарь Энтони Блинкен в ближайшее время даст Пекину ясное предупреждение «о последствиях таких действий».
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Алёна Самарева