«Покорные слуги Брюсселя»: фон дер Ляйен стала жертвой насмешок в Венгрии

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Ироничный плакат с главой ЕК фон дер Ляйен и оппозицией «украсил» Будапешт, пишет РИА Новости.
По данным агентства, на плакате под названием «покорные слуги Брюсселя» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен изобразили «хозяйкой» венгерской оппозиции.
На полотне глава Еврокомиссии находится в обществе экс-премьера Венгрии, его жены, мэра Будапешта и юриста Петера Мадьяра. Все они держат в руках таблички со словами «война», «гендер» и «миграция».
Ранее в Венгрии сообщили, что страна выступит против выделения двух миллиардов евро ЕС за поставки оружия Украине. Для этого Киев должен дать гарантии, что венгерские компании не станут «международных спонсоров войны».
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На полотне глава Еврокомиссии находится в обществе экс-премьера Венгрии, его жены, мэра Будапешта и юриста Петера Мадьяра. Все они держат в руках таблички со словами «война», «гендер» и «миграция».
Ранее в Венгрии сообщили, что страна выступит против выделения двух миллиардов евро ЕС за поставки оружия Украине. Для этого Киев должен дать гарантии, что венгерские компании не станут «международных спонсоров войны».
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Алёна Самарева