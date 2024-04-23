«Покорные слуги Брюсселя»: фон дер Ляйен стала жертвой насмешок в Венгрии

Президент Исламской республики Эбрахим Раиси предупредил, что в случае атаки со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Иран, ответный удар может привести к разрушительным последствиям для израильского государства. Эту позицию он выразил во время своего визита в Пакистан, передает ТАСС.