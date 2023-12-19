Армения отказалась присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза

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Армения отказалась присоединяться к санкциям Евросоюза против России и нескольких других государств. Об этом в беседе с изданием «АрмИнфо» сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Ани Бадалян.
Пресс-секретарь отметила, что обычно Ереван присоединяется к решениям Евросоюза, чтобы тем самым показать поддержку и солидарность касаемо затрагиваемых вопросов. Но именно в данной ситуации с санкциями от 4 декабря Армения не смогла согласиться.
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Анастасия Чинкова