Политолог раскрыл, в каком году Запад откажется от санкций против России

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Совет Евросоюза принял 12-й пакет санкций в отношении России. На этот раз акцент сделали на дополнительных импортных и экспортных запретах в отношении РФ, противодействии обходу санкций и закрытии лазеек, отметили в Еврокомиссии.
Политолог, доцент финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в эфире «Радио 1» рассказал, что Россия умело обходит введённые против неё санкции Евросоюза, и новый пакет – не исключение. При этом, он уверен, что давление Запада начнёт снижаться в 2025 году.
По его словам, на данный момент Россия не рассчитывает на соглашение, пока не будут достигнуты цели.
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«Санкционное давление будет снижаться только после того, как завершится конфликт на Украине, причём будет достигнуто соглашение между Россией и Западом, а это не раньше 2025 года. Всё будет зависеть от ситуации на земле: что успеем освободить, что не успеем освободить», — отметил эксперт.
«Владимир Путин не рассчитывает на соглашение, и Конституции оно противоречит, и вся логика действий Москвы говорит, что такого соглашения не будет как минимум до момента, пока мы не освободим наши территории. А учитывая географию и интересы Путина на Одессу и Николаев, я не уверен, что при заключении демаркационного соглашения, Украина будет жизнеспособна именно в рамках этого документа», — добавил Мирзаян.Читайте также:
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Екатерина Шмакова