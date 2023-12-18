Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций

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Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.
Отмечается, что в новом пакете санкций фигурирует запрет на импорт ювелирных алмазов из России, сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов и комплектующих для беспилотников.
Кроме того, Евросоюз добавил в чёрный список 29 российских компаний и ряд физических лиц.
Также решением Евросоюза вступает в силу запрет для граждан России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.
Вместе с тем, распространение санкций отменено на предметы личной гигиены и одежду, которую носят путешественники. А выезд на автомобиле в Европу из России может осуществляться гражданами ЕС при использовании машины в личных целях.
Отмечается, что введение ограничений произойдёт поэтапно. Они вступят в силу после публикации в журнале ЕС.
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Кроме того, Евросоюз добавил в чёрный список 29 российских компаний и ряд физических лиц.
Вместе с тем, распространение санкций отменено на предметы личной гигиены и одежду, которую носят путешественники. А выезд на автомобиле в Европу из России может осуществляться гражданами ЕС при использовании машины в личных целях.
Отмечается, что введение ограничений произойдёт поэтапно. Они вступят в силу после публикации в журнале ЕС.
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Анастасия Чинкова