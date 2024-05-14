Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в этом году

Фото: Istock/sinonimas
Армения готова вступить в Евросоюз в 2024 году, пишет ТАСС.
Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. На вопрос, в каком году Армения планирует вступить в Евросоюз, Пашинян сказал, что в этом.
В начале апреля в Брюсселе прошла встреча представителей Армении, США и Евросоюза. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Запад за превращение Армении в форпост на Южном Кавказе.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Еревана информации о договоренностях с США и ЕС.
Читайте также:
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС
В начале апреля в Брюсселе прошла встреча представителей Армении, США и Евросоюза. После этого глава Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Запад за превращение Армении в форпост на Южном Кавказе.
Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва ждет от Еревана информации о договоренностях с США и ЕС.
Читайте также:
Армения отказалась финансировать деятельность ОДКБ в 2024 году
Армения отказалась от участия в Международной встрече по безопасности в России
Армения не пытается подорвать интересы России, заявил посол от Еревана в ЕС
Алёна Самарева