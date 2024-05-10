В Армении требуют отставки премьер-министра Пашиняна

Фото: сайт Кремля
Оппозиционно настроенные граждане Армении вышли на акции и забастовки в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Протесты в прямом эфире транслируют местные телеканалы и новостные порталы.
Отмечается, что многотысячным движением руководит лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт. Они подходят к университетам, где был приостановлен учебный процесс, с призывом к студентам присоединиться к борьбе. В результате, студенты Ереванского государственного университета объявили забастовку и присоединились к акции оппозиционеров.
Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла участников акций от противоправных действий, подчеркнув, что за них последует наказание по закону.
В последние дни правительственные СМИ Армении, а также западные издания объявили информационную войну из-за действий Баграта. Они обвиняют его в получении денег из России для организации оппозиционного движения в стране.
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Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла участников акций от противоправных действий, подчеркнув, что за них последует наказание по закону.
В последние дни правительственные СМИ Армении, а также западные издания объявили информационную войну из-за действий Баграта. Они обвиняют его в получении денег из России для организации оппозиционного движения в стране.
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Анастасия Чинкова