Армения примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян поедет в кантон Нидвальден, где примет участие в мирной конференции по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
«15 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян отправится с рабочим визитом в кантон Нидвальден Швейцарской Конфедерации, где примет участие в саммите «Украинская мирная резолюция», — отмечается в сообщении.
Мероприятие запланировано на 15-16 июня и ожидается участие делегаций из более чем 160 стран. Более 100 стран уже подтвердили свое участие. При этом Китай решил не принимать участие, Россия не была приглашена, а президент США Джо Байден не сможет присутствовать на мероприятии из-за участия в предвыборном мероприятии.
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Элина Позднякова