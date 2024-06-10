Президент Швейцарии Амхерд назвала количество стран-участниц саммита по Украине

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Для участия в конференции, посвящённой мирному урегулированию украинского конфликта, который пройдёт в швейцарском курорте Бюргеншток, зарегистрировались 90 стран. Об этом сообщила президент альпийской республики Виола Амхерд.
По её словам, половина государств представляют Европу и Северную Америку, другая половина — Южную Америку, Азию, Ближний Восток и Африку. На саммите многие государства, заявившие о своём участии, будут представлены на самом высоком уровне. Примерно половину будут представлять первые лица государств и правительств, остальных — премьер-министры и другие высокие лица.
Известно, что президент США Джозеф Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Также отказался от участия в саммите генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш.
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Александр Бойцов