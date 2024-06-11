Экс-премьер Японии Хатояма: Саммит в Швейцарии без России не является мирным

Фото: РИА Новости/Артем Креминский
Конференцию в Швейцарии по теме украинского конфликта, где представлена только одна сторона, нельзя назвать мирной. Без России её проведение лишено всякого смысла.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояма. По его словам, если эта конференция считается мирной, то до тех пор, пока в ней не примут участие обе причастные к конфликту стороны, мир построить не удастся. В настоящее время эта конференция является встречей группы поддержки, сказал японский политик.
По его мнению, такой «однобокий» саммит не только не приведёт к построению мира, но и может способствовать затягиванию конфликта. Хатояма также обратил внимание на отсутствие на предстоящей конференции такой влиятельной политической силы, как Китай.
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По его мнению, такой «однобокий» саммит не только не приведёт к построению мира, но и может способствовать затягиванию конфликта. Хатояма также обратил внимание на отсутствие на предстоящей конференции такой влиятельной политической силы, как Китай.
«Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова», — заключил экс-премьер Японии.
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Александр Бойцов