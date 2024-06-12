Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

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Первый заместитель министра иностранных дел Индии Винай Кватра объявил на пресс-конференции в среду, что Индия присоединится к мирной конференции о ситуации в Украине, которая пройдет в Швейцарии. Он отметил, что состав делегации будет определен позднее.
«Мы в настоящее время обсуждаем этот вопрос. Как только будет принято решение относительно состава делегации, мы сообщим вам», — цитирует дипломата РИА Новости.Мероприятие запланировано на 15-16 июня и ожидается участие делегаций из более чем 160 стран. Более 100 стран уже подтвердили свое участие. При этом Китай решил не принимать участие, Россия не была приглашена, а президент США Джо Байден не сможет присутствовать на мероприятии.
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