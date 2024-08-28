Армения снова обстреляла позиции Азербайджана

Фото: istockphoto / ffikretow
Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани. ОБ этом сообщил Коммерсант.
«28 августа в 06:45 по местному времени (05:45 по московскому времени) вооружённые силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населённого пункта Гейдарабад в Садаракском районе Нахичеванской Автономной Республики. Стрельба велась из стрелкового оружия с позиций, находящихся в районе Араздейен, Девелинского района», — говорится в сообщении.
Власти Армении пока не прокомментировали эту информацию.
Азербайджан и Армения периодически обвиняют друг друга в обстрелах на границе.
5 октября 2023 года премьер-министр Армении Николай Пашинян подписал декларацию о признании территории Карабаха территорией Азербайджана. А в апреле 2024 года стороны договорились о делимитации границы в Тавуше.
Читайте также:
«Большой скептицизм»: НАТО про идею Зеленского сбивать российские ракеты
Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне
Мира Полтева