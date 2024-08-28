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Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Полковник Тиле предупредил Зеленского об опасных последствиях ударов по России
28 августа 2024, 11:32

Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предостерег украинского лидера Владимира Зеленского о потенциально опасных последствиях реакции на масштабные российские атаки. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, рискованная идея с ответным ударом, вероятно, обернется не в пользу Украины, так он охарактеризовал возможные последствия реакции киевского руководства на недавние события.

Он отметил, что атаки на Россию могут еще сильнее разозлить российского лидера Владимира Путина. Полковник добавил, что конфликт на Украине все время выходит на новый уровень.



Напомним, что 26 августа военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине

Ранее стало известно количество пострадавших детей в результате обстрелов ВСУ под Курском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#конфликт
#флот
#авиация
#всу
#вс рф
Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область
28 августа 2024, 09:51

Фото: iStock/BONDART

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Об этом информирует Independent, пишет РИА Новости.
«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — заявил Трамп.

Он отметил, что эта атака на самом деле стала очередным признаком того, что третья мировая война ближе, чем когда-либо.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план победы, который она передаст Соединенным Штатам Америки. По его словам, Курская операция является одной из составляющих этого плана.

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#трамп
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Спецслужбы Франции еще в 2017 году взломали телефон Дурова
WSJ: спецслужбы Франции еще в 2017 году взломали телефон Дурова
28 августа 2024, 09:32

Фото: iStock/Pinkypills

В 2017 году спецслужбы Франции осуществили секретную операцию по взлому телефона основателя Telegram Павла Дурова. Об этом информирует The Wall Street Journal.
Основанием для этой операции стало предположение, что мессенджер могут использовать террористы для вербовки новых членов, а также для осуществления преступных действий. Уточняется, что секретная миссия получила кодовое название «Пурпурная музыка».

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#музыка
#террористы
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#макрон
#павел дуров
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Макрон предлагал Дурову разместить главный офис Telegram в Париже
WSJ: Макрон в 2018 году предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж
28 августа 2024, 08:42

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон еще в 2018 году предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Примечательно, что встреча Дурова и французского лидера произошла на ланче, о котором до этого не сообщалось широкой публике. Уточняется, что бизнесмен отказался переместить главный офис Telegram во Францию, однако при этом поднял вопрос о возможном получении французского гражданства.

В ОАЭ, где расположена штаб-квартира компании сейчас, власти блокируют голосовые звонки в мессенджере, так как зашифрованные созвоны считаются угрозой безопасности. В 2017 году Абу-Даби и Париж провели совместную операцию по взлому iPhone Дурова из-за использования его приложения террористами.

Напомним, 24 августа 2024 года в аэропорту Парижа на выходе из частного бизнес-джета задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Вместе с ним задержали его спутницу Юлию Вавилову. Среди преступлений, в которых обвиняют бизнесмена — терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента.

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#офис
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#павел дуров
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Ермак отчитался перед сыном Сороса о реализации «формулы мира»
28 августа 2024, 02:50

Фото: сайт НАТО

Руководитель офиса президента Украины Андрея Ермака сообщил о встрече с Александром Соросом, сыном известного американского финансиста Джорджа Сороса и главой сети фондов «Открытое общество».
В ходе встречи Ермак отчитался о реализации так называемой «формулы мира» и обсудил последствия недавних ударов по Украине. Ермак отметил, что значительное внимание в беседе было уделено вопросам энергетической и ядерной безопасности, а также продовольственной безопасности, которые входят в «формулу мира».

Он также рассказал Соросу-младшему о последствиях одного из крупнейших обстрелов, который произошёл накануне. По словам Ермака, на встрече также обсуждалось восстановление объектов критической инфраструктуры на Украине, пострадавших в результате военных действий.

Напомним, что в России организации, связанные с «Открытым обществом» Сороса, признаны нежелательными с 2015 года. Генпрокуратура РФ тогда заявила, что они представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.

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#украина
#сво
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Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР
Медведев: запасы оружия СССР сегодня играют ключевую роль
28 августа 2024, 01:55

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что запасы оружия, созданные еще в СССР, играют ключевую роль в обеспечении российской армии в ходе специальной военной операции (СВО).
Медведев подчеркнул, что ситуация с поставками оружия в российские вооруженные силы в настоящее время является «благополучной», хотя и не идеальной. Он отметил, что в начале спецоперации существовали опасения относительно темпов производства военной техники, но на сегодняшний день положение стабилизировалось.

«Мы до сих пор используем тот самый запас [оружия], созданный в Советском Союзе. Если бы его не было – то все», — пояснил Медведев, добавив, что самодостаточность в военном плане остаётся критически важной, особенно в условиях, когда «нашим врагам весь мир поставляет [оружие]».
Зампред Совбеза также заявил, что по завершении активной фазы СВО Россия планирует производить оружие в объемах, сопоставимых с теми, которые существовали в СССР после окончания Великой Отечественной войны.

«Когда закончится активная часть СВО… нам всё равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах», — подчеркнул Медведев.
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#россия
#оружие
#ссср
#сво
#медведев
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В США заявили, что не стремятся к конфликту с Россией
Представитель Пентагона Райдер: США не стремятся к конфликту с РФ
28 августа 2024, 01:55

Фото: сайт Конгресса США

Глава пресс-службы Министерства обороны США Патрик Райдер заявил, что США не стремятся к прямому конфликту с Россией, несмотря на продолжающуюся поддержку Украины. Об этом он сообщил в ходе брифинга для представителей СМИ.
Райдер подчеркнул, что, хотя американское правительство продолжает снабжать украинские вооружённые силы оружием, оно не желает эскалации ситуации до уровня прямого противостояния с Москвой.

«Мы не стремимся к конфликту с Россией», — заявил Райдер, отметив, что США сохраняют приверженность дипломатическим путям решения кризиса.
Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило обеспокоенность в связи с помощью, которую США оказывают киевскому режиму, предупреждая о возможных последствиях для международной безопасности.

Кроме того, дипломатическое ведомство ЕС EEAS призвало европейские страны продолжать усиленно поддерживать Украину, в том числе изменяя подходы к тренировке её военнослужащих.

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#россия
#конфликт
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Россия уточняет возможности использования ядерного оружия
Лавров: ядерная доктрина РФ сейчас уточняется
27 августа 2024, 23:39

Фото: сайт Кремля

Россия уточняет свою ядерную доктрину, об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.
Лавров подчеркнул, что Россия имеет четкую доктрину, включающую использование ядерного оружия, которая в настоящее время проходит процесс уточнения. Министр отметил, что американская сторона прекрасно осведомлена о содержании этой доктрины, передает ТАСС.

Глава российской дипломатии также обратил внимание на позицию США в отношении возможного начала новой мировой войны. По словам Лаврова, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что в случае глобального конфликта в первую очередь пострадает Европа. Лавров охарактеризовал это как «показательный момент», отражающий менталитет американских стратегов, уверенных в своей безопасности и готовых пожертвовать европейскими союзниками ради собственных интересов.

«Это просто по Фрейду прорывается у них: вы знаете, третья мировая война — это плохо, потому что мы не хотим, чтобы пострадала Европа. Вот весь американский менталитет хозяина, который на том берегу сидит, убежден в своей безопасности и убежден, что за него будут делать грязную работу и умирать не только украинцы, но теперь еще и европейцы, как выясняется», — заключил Лавров.

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#россия
#европа
#война
#министр
#лавров
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WSJ: США не собираются снимать запрет для Киева на удары вглубь территорий РФ
27 августа 2024, 21:47

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Белый дом не планирует снять запрет для боевиков ВСУ на удары западным вооружением вглубь территорий РФ, пишет издание The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на чиновника США.
Собеседник, сохраняя анонимность, рассказал, что киевский режим все чаще в последнее время просит разрешить использовать западное дальнобойное оружие, поставленное украинским военным, для нанесения ударов по российским территориям.

Среди вооружений, по словам чиновника, есть ракеты американского производства ATACMS, однако нынешние руководители в Вашингтоне не намерены изменить свои решения, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада.

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#сша
#украина
#война
#сво
#оружие
#киев
#новости
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Зеленский опроверг просьбы о возвращении уклонистов из стран Запада
Зеленский: Властям стран Запада надо вернуть на Украину людей «без принуждения»
27 августа 2024, 21:30

Руководству стран Запада необходимо вернуть беженцев на Украину, однако сделать это «без принуждения», передает украинское издание «Страна», ссылаясь на главу киевского режима Владимира Зеленского.
Так политик прокомментировал информацию о том, что обращался к главам других государств с просьбой вернуть в украинскую республику мужчин-призывников.

Обозреватели Bloomberg информировали, что экс-президент Украины, чей срок истек 20 мая, просил союзников вернуть уклонистов, но ему отказали до окончания конфликта.

Зеленский подчеркивал, что зарубежным странам «политически невыгодно» помогать не работающим у них беженцам.

«Проще поднять этот вопрос на встрече с президентом Украины, а потом сказать, что президент обратился с просьбой вернуть украинцев», — сказал Зеленский.
Он сделал акцент, что за рубежом проживают 7.5 миллиона граждан Украины. Речь идет, по словам главы киевского режима, о налогоплательщиках, которых надо «без принуждения» возвратить в страну для того, чтобы «прокормить» 10,5 миллиона пенсионеров.

На Украине регулярно продлевают мобилизацию, начиная с 24 февраля 2022 года.

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#мир
#украина
#владимир зеленский
#новости
#беженцы
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