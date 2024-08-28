Зеленский получил ужасающее предупреждение о России

Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предостерег украинского лидера Владимира Зеленского о потенциально опасных последствиях реакции на масштабные российские атаки. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, рискованная идея с ответным ударом, вероятно, обернется не в пользу Украины, так он охарактеризовал возможные последствия реакции киевского руководства на недавние события.
Он отметил, что атаки на Россию могут еще сильнее разозлить российского лидера Владимира Путина. Полковник добавил, что конфликт на Украине все время выходит на новый уровень.
Напомним, что 26 августа военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.
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Он отметил, что атаки на Россию могут еще сильнее разозлить российского лидера Владимира Путина. Полковник добавил, что конфликт на Украине все время выходит на новый уровень.
Напомним, что 26 августа военные ВС РФ нанесли один из самых массированных ударов по Украине. Активная фаза атаки на объекты противника со стороны Вооружённых сил Российской Федерации началась в 6 утра. В операции были задействованы авиация, беспилотные летательные аппараты и флот.
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Дарья Осипова