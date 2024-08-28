Трамп заявил, что атака ВСУ на Курскую область может привести к третьей мировой войне

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область может привести к третьей мировой войне. Об этом информирует Independent, пишет РИА Новости.
«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война», — заявил Трамп.
Он отметил, что эта атака на самом деле стала очередным признаком того, что третья мировая война ближе, чем когда-либо.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план победы, который она передаст Соединенным Штатам Америки. По его словам, Курская операция является одной из составляющих этого плана.
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Дарья Осипова