«Большой скептицизм»: НАТО про идею Зеленского сбивать российские ракеты

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Лидеры стран НАТО скептически восприняли идею украинского лидера Зеленского, который предложил сбивать российские ракеты над Украиной с территории альянса. Об этом сообщил министр обороны Польши Косиняк-Камыш 28 августа.
«По этому вопросу есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения», – цитирует РИА министра.
Ранее Киев предложил сбивать российские ракеты средствами ПВО и самолетами с территории соседних стран – членов НАТО. Предполагалось использовать противовоздушную оборону Польши и Румынии. Ту же идею поддержал во время визита в Киев польский президент Анджей Дуда. Президент Польши заявил, что этот вопрос уже подняли во Франции. Также тему должны были обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне, но там опасаются прямого участия в конфликте с Россией.
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