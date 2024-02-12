Пашинян оценил возможность визита Путина в Армению

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что президенту России Владимиру Путину не требуются его советы относительно приезда в Армению из-за ратификации Ереваном Римского статута. Эту точку зрения он выразил в интервью для издания The Telegraph.
Также премьер-министр подчеркнул, что ратификация Римского статута направлена на улучшение безопасности Армении. По его словам, Армения, как ответственное государство, обязана соблюдать все международные обязательства, включая отношения с Россией.
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