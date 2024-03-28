Пашинян: Армения не признает никакое правительство в изгнании Карабаха

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Армения не признает никакое правительство в изгнании Нагорного Карабаха, такие заявления являются угрозой для нацбезопасности страны. Об этом сообщил в четверг 28 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет ТАСС.
Бывший президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян осенью 2023 года, после начала военных действий со стороны Азербайджана, подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. А сегодня в интервью французской газете Le Figaro он заявил, что правительство НКР существует, оно в изгнании и находится в Ереване.
Пашинян отреагировал на подобные заявления словами, что в Армении есть только одно правительство, любое другое — угроза национальной безопасности республики.
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Пашинян отреагировал на подобные заявления словами, что в Армении есть только одно правительство, любое другое — угроза национальной безопасности республики.
«Хочу четко заявить, что в Республике Армения не может существовать никакого другого правительства, кроме правительства Республики Армения. Если кто-либо в Армении идентифицирует себя как правительство, это вопрос национальной безопасности», — сообщил премьер-министр.Ранее Пашинян раскритиковал действия российских миротворцев в Карабахе, обвиняя их в бездействии.
«Когда 100 тысяч армян бежали из Нагорного Карабаха в Армению, наши союзники в области безопасности не только нам не помогали, но и делали публичные призывы к смене власти в Армении», — заявлял политик.Ранее Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир», карты больше не будут работать на территории республики.
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Мария Федоровцева