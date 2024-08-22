Армения запросила у США доступ к гражданским ядерным технологиям

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Доступ к гражданским ядерным технологиям запросил Ереван у американской стороны, запрос сейчас рассматривается, сообщает онлайн-издание Армении CivilNet со ссылкой на Госдеп США.
«США изучают заявку Армении на присоединение к "Соглашению 123". В случае его одобрения Армения сможет получить американские гражданские ядерные технологии», — говорится в сообщении.
Подробности переговорного процесса неизвестны, «но можно сказать, что Госдепартамент уделяет должное внимание просьбе Армении о присоединении к соглашению».
Если Армения станет участником соглашения, то у нее появится возможность спроектировать и построить новую АЭС по технологии США, которая заменит советскую.
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