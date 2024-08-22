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В финском городе Миккели поблизости от границы с Российской Федерацией будет создана бронетанковая бригада НАТО численностью 4 000 — 5 000 солдат. Об этом информирует газета Iltalehti.
«Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — отмечается в тексте.
До этого стало известно, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Отмечается, что о принятом решении будет объявлено в ближайшие недели. По данным издания, создаваемое подразделение известно также как Forward Land Forces.
Ранее сообщалось, что в Финляндии случился масштабный лесопромышленный кризис. Такая ситуация возникла из-за запрета на использование российской древесины. Заметно сократилось производство пиломатериалов, закрываются производства, причём как небольшие фирмы, так и крупные предприятия, цены достигают рекордных значений.
В Финляндии неоднократно называли Российскую Федерацию главной угрозой безопасности страны и ее жителей.
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