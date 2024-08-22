«Становится неизбежной»: Маск сделал пугающее заявление о войне

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Действия многих правительств вызовут гражданскую войну, считает американский бизнесмен Илон Маск.
«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — говорится в посте.
Таким образом он объяснил свои слова про угрозу гражданской войны в Соединенном Королевстве и о том, что по такому же пути идут многие государства.
Маск среагировал на публикацию писателя Константина Кисина из Британии, осудившего журналиста NBC News за попытку в разговоре с ним выставить предпринимателя в дурном свете из-за слов про вероятность начала массового кровопролития из-за беспорядков в Великобритании.
Массовые протесты в британском королевстве начались в конце июля, когда 17-летний подросток с ножом напал на детей в Саутпорте. Позже выяснилось, что он из семьи мигрантов.
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