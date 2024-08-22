Вдова Раиси дала первое интервью после смерти мужа

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Вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода дала первое после смерти мужа интервью корреспонденту RT.
«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — поделилась женщина.
До этого посол Бейрута в Москве Шауки Бу Нассар заявлил, что Ливан не поддерживает санкции Запада против России. Как передают argumenti.ru, об этом он сообщил в интервью ТАСС.
Ранее сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг заявления агентства Fars о перегрузке вертолета, которая якобы стала причиной его крушения и смерти бывшего президента Эбрахима Раиси.
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