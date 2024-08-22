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Вдова Раиси дала первое интервью после смерти мужа

22 августа 2024, 14:50
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Вдова погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Джамиле Аламолхода дала первое после смерти мужа интервью корреспонденту RT.
«Американцы хотят стандартизировать всех по своим правилам и поместить их в эти рамки. Они преследуют любого, кто этого не принимает, включая нас, иранцев», — поделилась женщина.

До этого посол Бейрута в Москве Шауки Бу Нассар заявлил, что Ливан не поддерживает санкции Запада против России. Как передают argumenti.ru, об этом он сообщил в интервью ТАСС.



Ранее сообщалось, что генштаб Вооруженных сил Ирана опроверг заявления агентства Fars о перегрузке вертолета, которая якобы стала причиной его крушения и смерти бывшего президента Эбрахима Раиси.

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«Становится неизбежной»: Маск сделал пугающее заявление о войне
Маск: политика многих правительств вызовет гражданскую войну
22 августа 2024, 14:47

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Действия многих правительств вызовут гражданскую войну, считает американский бизнесмен Илон Маск.
«Да, я определенно не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной», — говорится в посте.

Таким образом он объяснил свои слова про угрозу гражданской войны в Соединенном Королевстве и о том, что по такому же пути идут многие государства.

Маск среагировал на публикацию писателя Константина Кисина из Британии, осудившего журналиста NBC News за попытку в разговоре с ним выставить предпринимателя в дурном свете из-за слов про вероятность начала массового кровопролития из-за беспорядков в Великобритании.

Массовые протесты в британском королевстве начались в конце июля, когда 17-летний подросток с ножом напал на детей в Саутпорте. Позже выяснилось, что он из семьи мигрантов.

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#мир
#великобритания
#илон маск
#новости
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Синод РПЦ: Патриарх Константинополя Варфоломей лично в ответе за гонения на УПЦ
22 августа 2024, 13:39

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Патриарх Константинопольский Варфоломей несёт персональную ответственность за преследование верующих на Украине. Об этом говорится в заявлении Священного синода.
В документе, опубликованном на сайте Русской православной церкви, указано, что руководство признанных Фанаром раскольников неистово требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви. А патриарх Варфоломей, ранее публично поддержавший уголовное преследование и аресты иерархов и священнослужителей УПЦ, сейчас, подобно первосвященникам Анне и Каиафе, осудивших Христа на казнь, открыто поддержали действия киевских властей.

В заявлении подчёркивается, что цель Киева состоит в уничтожении канонической церкви на Украине. Напомним, что 20 августа Верховная рада приняла закон, который позволяет запретить в стране Украинскую православную церковь. Документ вступит в силу через 30 дней после опубликования.

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#церковь
#закон
#упц
#верховная рада
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Путин поздравил военкора Поддубного с днем рождения
22 августа 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

С днем рождения военкора Евгения Поддубного поздравил президент России Владимир Путин, сообщили в Кремле. Отмечено, что поздравление было по телефону. Поддубный проходит лечение после атаки дроном со стороны боевиков ВСУ в Курской области.
«Путин позвонил Поддубному, поздравил его с днем рождения, пожелал ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — прокомментировали в Кремле.

Поддубного ранили 7 августа при исполнении им обязанностей. Журналиста отправили в больницу в Курске, а затем перевели в Москву.

Перед этим в сети стали появляться сообщения о гибели Поддубного, а за несколько часов до этих сообщений военкор опубликовал информацию, что укронацисты мешают гражданским эвакуироваться, поэтому уничтожают заправки.

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#россия
#кремль
#владимир путин
#военкор
#день рождения
#новости
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На границе России появится бронетанковая бригада НАТО
Бригаду НАТО численностью до 5 тыс. солдат разместят в Финляндии у границы с РФ
22 августа 2024, 12:01

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В финском городе Миккели поблизости от границы с Российской Федерацией будет создана бронетанковая бригада НАТО численностью 4 000 — 5 000 солдат. Об этом информирует газета Iltalehti.
«Силы обороны Финляндии и руководство государства пришли к выводу, что Финляндии необходимо присутствие солдат из стран НАТО на финской земле», — отмечается в тексте.

До этого стало известно, что Финляндия ведет переговоры с несколькими странами НАТО о размещении войск на территории страны. Отмечается, что о принятом решении будет объявлено в ближайшие недели. По данным издания, создаваемое подразделение известно также как Forward Land Forces.

Ранее сообщалось, что в Финляндии случился масштабный лесопромышленный кризис. Такая ситуация возникла из-за запрета на использование российской древесины. Заметно сократилось производство пиломатериалов, закрываются производства, причём как небольшие фирмы, так и крупные предприятия, цены достигают рекордных значений.

В Финляндии неоднократно называли Российскую Федерацию главной угрозой безопасности страны и ее жителей.

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В Молдавии подтвердили запрет участия «Победы» в выборах президента
22 августа 2024, 11:56

Фото: istockphoto / butenkow

Апелляционная палата Кишинёва, столицы Молдавии, подтвердила запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в выборах президента. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.
«Один из лидеров блока Марина Таубер заявила, что «Победа» намерена обжаловать решение апелляционной палаты. Также в Молдавии суд приостановил деятельность оппозиционной партии «Шанс». Решение огласили судьи Бельцкого суда», — сообщили в издании.

Ранее лидер партии «Шор» Илан Шор обвинил главу государства Майю Санду в политическом преследовании оппозиции.

По его утверждению, Таубер поступали угрозы, а после того как она обратилась в полицию, ей запретили покидать страну.

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#молдавия
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Захарова отреагировала на сообщения об обысках в домах американцев
Дипломат Захарова: ждем от ОБСЕ гневную отповедь за откат от демократии в США
22 августа 2024, 11:33

Фото: сайт МИД РФ

Сообщения о скорых обысках в домах американцев, которые, по информации The New York Times, сотрудничают с российскими изданиями, прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что ожидает от ОБСЕ «гневную отповедь американским властям за откат от демократии».
«Что думают на этот счет «Репортеры без границ», Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США. Ждем гневную отповедь американским властям за откат от демократии в исполнении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер», — говорится в сообщении Захаровой.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России заключила, что не хватает лишь пресс-релизов посольств США по всему миру с угрозой ведения ограничительных мер в отношении действующего хозяина Белого дома Джо Байдена.

Ранее журналисты The New York Times, ссылаясь на источники, информировали, что власти Америки ведут расследование в отношении своих соотечественников, которые, по утверждению обозревателей, сотрудничают со СМИ РФ.

Перед этим обыски прошли у бывшего разведчика США Скотта Риттера и ведущего Дмитрия Саймса.

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#россия
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#новости
#мид
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#мария захарова
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Россия и Китай будут сотрудничать в сфере видеоигр и ИИ
22 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto / Zerbor

Россия и Китай решили усилить сотрудничество в области искусственного интеллекта. Об этом сообщили РИА Новости.
В коммюнике говорится, что стороны будут работать над тем, чтобы двустороннее сотрудничество развивалось и приносило пользу.

«Они договорились активизировать практическое взаимодействие в области искусственного интеллекта, основываясь на взаимном уважении, равенстве и взаимной выгоде. Также планируется усилить координацию по вопросам, связанным с глобальным управлением», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, стороны выразили готовность поддержать создание рабочей группы по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в рамках подкомиссии по связи и информационным технологиям Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

Это позволит запустить взаимодействие по обмену опытом и лучшими практиками в сфере регулирования этики и промышленного применения искусственного интеллекта.

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#сотрудничество
#китай
#россия
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Стала известна судьба Украины при продолжении конфликта
Николай Азаров: если не прекратить конфликт, Украина как государство погибнет
22 августа 2024, 10:56

Фото: РИА Новости/ Нина Зотина

Конфликт ускоряет необратимые процессы гибели Украины, как государства, написал в соцсетях бывший украинский премьер Николай Азаров. Он отметил, что украинская республика стала погибать из-за той политики, которая началась после госпереворота.
«То есть уничтожение всего русского – языка, культуры, генетической памяти и так далее. Соответственно, последовал разрыв всех экономических связей. Она начала гибнуть еще тогда», — говорится в публикации.

В настоящее время, по оценке политика, украинское население сократилось до 17 миллионов. Помимо этого, Украина лишилась трех четвертей своей энергетики, а теперь Киев просит электричество у западных союзников, чтобы пережить зимний сезон, заключил Азаров.

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#россия
#конфликт
#война
#новости
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TAC: Запад должен прекратить поддержку Киева после подрыва «Северных потоков»
22 августа 2024, 10:25

Фото: istockphoto/ValleraTo

Западные страны должны прекратить поддерживать киевский режим после появления данных о причастности украинцев к подрывам «Северных потоков». Об этом заявил бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
В своей статье для американского издания The American Conservative он указал, что причастность Украины к терактам на газопроводах демонстрирует её очевидную готовность развязать войну против своих номинальных друзей и союзников. По мнению политика, это является достаточной причиной для прекращения Западом практически безоговорочной поддержки Киева.

Бэндоу считает, что Зеленский активно пытается втянуть НАТО в конфликт. При этом он уверен, что прокси-война не оправдывает себя, если она может привести к полномасштабному столкновению с мощной ядерной державой, каковой является Россия.

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