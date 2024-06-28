Армению пригласили поучаствовать в мероприятии НАТО

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Армению пригласили участвовать в саммите НАТО в Вашингтоне в партнерском формате, и Ереван принял приглашение. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
«Армения получила приглашение участвовать в партнерском формате саммита НАТО в Вашингтоне и связанных с ним мероприятиях и подтвердила свое участие. На данный момент других договоренностей нет», — отметила Бадалян, добавив, что саммит приурочен к 75-летию НАТО.Ранее стало известно, что замначальника генштаба ВС Армении Артур Ероян в штаб-квартире НАТО согласовал программу двустороннего сотрудничества в военном образовании на 2024 год, обозначив новые направления.
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