Турция и Армения выразили стремление к нормализации отношений

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре заявили о политической воле к полной нормализации отношений между странами без предварительных условий. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
«В ходе переговоров оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. В этом контексте лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности», — сказано в сообщении.Также указано, что стороны «с удовлетворением» отметили диалог, который продолжается между старшими должностными лицами Турции и Армении. Политики обсудили последние события в регионе и международную повестку.
Ранее в Турции пообещали продолжить посредничество по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак