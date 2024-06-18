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Турция и Армения выразили стремление к нормализации отношений

Эрдоган и Пашинян заявили о наличии воли к нормализации отношений двух стран
18 июня 2024, 23:13
Фото: istock / Anastasiia_Guseva

Фото: istock / Anastasiia_Guseva

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре заявили о политической воле к полной нормализации отношений между странами без предварительных условий. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.
«В ходе переговоров оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между Турцией и Арменией без предварительных условий. В этом контексте лидеры подчеркнули важность продолжения переговоров между специальными представителями двух стран и подтвердили согласованные на данный момент договоренности», — сказано в сообщении.
Также указано, что стороны «с удовлетворением» отметили диалог, который продолжается между старшими должностными лицами Турции и Армении. Политики обсудили последние события в регионе и международную повестку.



Ранее в Турции пообещали продолжить посредничество по Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Высшая степень цинизма»: военный эксперт оценил условие НАТО для принятия Украины
Военный эксперт Мингалев назвал цинизмом условие НАТО для принятия Украины
18 июня 2024, 22:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Условие НАТО для принятия Украины в альянс является высшей степенью цинизма. Так считает военный эксперт, политолог Вадим Мингалев.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина станет членом альянса только после победы над Россией.

«Заявление Кирби — чистейшей воды демагогия, это высшая степень цинизма. Главная цель США на Украине — ослабление России. И они нашли некую «изюминку» в лице оболваненного народа и предательской продажной элиты Украины», — отметил Мингалев в интервью «Известиям».

Однако, по его словам, спецоперация продемонстрировала Вашингтону неспособность Украины противостоять России. При этом Мингалев подчеркнул, что западная политика обречена на провал и в любом случае Россия одержит победу.

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В ГД считают бессмысленными любые мирные переговоры без участия России
Депутат Журавлев: любые переговоры по Украине не имеют смысла без участия РФ
18 июня 2024, 21:50

Владимир Зеленский может проводить сколько угодно мирных саммитов, однако толка от них не будет, пока в них не примет участие Россия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев после слов главы департамента международной безопасности МИД Швейцарии Габриэля Люхингера о том, что следующая конференция по Украине состоится не в Европе.
«Зеленский может проводить саммиты где ему заблагорассудится, но даже его поклонники прекрасно понимают, что все эти сборища ровным счетом ничего не стоят, если среди участников нет России», — заявил Журавлев в беседе с «Известиями».

Он напомнил, что Зеленскому прямо заявили о бесполезности подобных конференций без участия РФ представители многих стран и даже глава МИД Украины. Однако украинский лидер упорно требует проведения новых саммитов, хотя от его решений мало что зависит.

По словам Журавлева, предложения президента России Владимира Путина по мирному урегулированию конфликта были услышаны руководством стран Запада. Теперь они задумаются и рано или поздно примут их, заключил депутат.

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«Это вариант»: дипломат Британии объяснил, от чего придется отказаться Украине
Британский дипломат Иэн Прауд: Киеву придется уступить территории
18 июня 2024, 21:29

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

На тяжелые уступки в территориальном плане придется пойти Украине для завершения конфликта. Об этом на YouTube-канале Deep Dive заявил экс-сотрудник посольства Великобритании в Москве Иэн Прауд.
«Учитывая реалии на поле боя сегодня и 20% потерянной территории, Украине придется пойти на некоторые тяжелые уступки», – сказал Прауд.

По его мнению, на Западе все меньше верят в решение конфликта военным путем, а чтобы урегулировать его миром, киевскому режиму, со слов Прауда, надо договариваться с Москвой о так называемой разграничительной линии.

«То, как будут выглядеть контуры, должно быть в конечном итоге согласовано Украиной и Россией. Но мы считаем, что Крым — это очевидный вариант», – резюмировал аналитик.

Россия готова приступить к мирным переговорам, когда Киев выполнит ряд условий. Одним из них является вывод украинских войск с новых российских территорий.

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Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
Кремль: Путин прибыл в КНДР с государственным визитом
18 июня 2024, 21:24

Фото: сайт Кремля

С государственным визитом в КНДР прибыл российский президент Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Уточняется, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретил президента.
«Председатель Государственных дел КНДР лично встретил Владимира Путина в аэропорту Пхеньяна», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин прибудет в республику вечером, 18 июня. Несколько часов назад стало известно, что главы государств подпишут соглашение, предусматривающее всеобъемлющее стратегическое партнерство стран. Основная программа в рамках встречи состоится 19 июня.

Поездку Путина в КНДР уже оценил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что в блоке обеспокоены оборонным партнерством Северной Кореи и России.

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#мир
#россия
#владимир путин
#ким чен ын
#новости
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МИД Швеции вызвал российского посла из-за инцидента с военным самолётом
18 июня 2024, 19:54

Фото: istockphoto/Kharkhan_Oleg

Посол России в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в министерство иностранных дел Швеции. Поводом для этого стал инцидент с российским военным самолётом, который, по утверждению шведской стороны, якобы нарушил воздушное пространство королевства.
Согласно тексту заявления, опубликованного на сайте правительства, шведский МИД 18 июня вызвал посла Российской Федерации для того, чтобы выразить ему свою позицию относительно происшествия.

Как утверждали шведские Вооружённые силы, 14 июня российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушные границы Швеции в районе острова Готланд. В связи с этим в воздух потребовалось поднять истребители JAS 39 Gripen.

Министерство обороны РФ неоднократно заявляло, что все полёты самолётов Военно-космических сил России всегда выполняются в строгом соответствии с правилами и нормами использования воздушного пространства.

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«Глобальное значение…»: в НАТО прокомментировали визит Путина в КНДР
Альянс: визит Путина в Северную Корею подчеркнул важность отношений НАТО с Азией
18 июня 2024, 19:38

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Визит российского президента Владимира Путина в Северную Корею прокомментировал генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместном пресс-подходе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Столтенберга, поездка президента РФ подчеркнула для блока «глобальный характер» безопасности и то, как важны для альянса отношения со странами Азии.
«Для нас этот визит подчеркивает, что безопасность имеет не региональное, а глобальное значение… Поэтому мы стремимся развивать сотрудничество с нашими индо-тихоокеанскими партнерами», – сказал Столтенберг.

Он резюмировал, что в альянсе обеспокоены российско-северокорейским оборонным сотрудничеством, а также с Ираном и Китаем, поэтому тоже усилят сотрудничество в азиатском регионе.

Владимир Путин нанесет государственный визит в Северную Корею 18-19 июня.

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#новости
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В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт вооружений Украине
В парламенте Швейцарии хотят разрешить реэкспорт вооружений на Украину
18 июня 2024, 19:11

Фото: istockphoto/StockByM

Реэкспорт оружия Украине хочет разрешить швейцарский парламент, несмотря на то что страна придерживается нейтралитета. Совсем недавно в Бюргенштоке прошел саммит по вопросам украинского конфликта. Страны-участницы мероприятия подписали итоговое коммюнике, в котором посчитали, что Россия должна вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС и предоставить доступ к портам Азовского и Черного морей.
Российская сторона выдвинула свои требования, по которым киевский режим должен вывести войска с новых российских территорий. В частности, из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Украина должна подтвердить свой внеблоковый и безъядерный статус, а антироссийские санкции должны быть сняты.

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#швейцария
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Фермеры из Польши разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман
Польские фермеры разливают вдоль границы свиной навоз для отпугивания нелегалов
18 июня 2024, 18:31

Фото: istockphoto/fotokostic

Свиной навоз разливают польские фермеры для отпугивания мигрантов-мусульман. Как сообщает в социальных сетях организация «Общепольский протест фермеров», хозяйственники обильно льют продукты жизнедеятельности рядом с границей с белорусской республикой. Отмечается, что свинья в исламской религии является грязным животным, поэтому выбран именно свиной биоматериал.
«Мы рассчитываем, что мигранты не будут проходить через эту полосу, так как это не соответствует их убеждениям, их вере», – заявили фермеры.

Активисты добавили, что они солидарны с польскими силовиками и готовы показать, как надо защищать собственную территорию. Границу Польши с Белоруссией каждый день пробуют взять штурмом, приблизительно, 200 человек.

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Украину сравнили со скотобойней, а Зеленского уличили в имитации: скандал с подписями на «саммите мира» в Швейцарии
Власти Руанды отозвали подпись по итогам саммита по Украине: что известно, итоги
18 июня 2024, 18:01

Фото: istockphoto/william87

16 июня в Швейцарии завершилась двухдневная конференция по обсуждению мира на Украине. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Зеленского. На форум приехали 90 делегаций, но подписать итоговый документ согласились не все. О том, чем завершился саммит, почему его назвали провальным и какие страны отозвали подписи под итоговым коммюнике конференции по Украине расскажет редакция «Радио 1».

Кто принял участие в конференции в Швейцарии


На конференцию по обсуждению «мирного плана» Зеленского были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. Представители Европы и Америки явились на мероприятие практически в полном составе, Китай, значительная часть государств Азии и Африки от участия в саммите отказались. Россия на саммит приглашена не была.

Практически в последний момент от поездки на саммит отказался президент Колумбии Густаво Петро. По его мнению, мероприятие не является «свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной» и «все выводы уже предопределены». Президент США Джо Байден также не прибыл на конференцию. Вместо себя он прислал советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

О чем говорили участники «саммита мира» в Швейцарии


В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии России. Необходимость присутствия РФ на мероприятии также признал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Однако он добавил, что Россия сама не приложила усилий для того, чтобы посетить конференцию. Страны-участницы обсуждали «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского и уделили внимание инициативе российского лидера Владимира Путина, который озвучил свое видение решения украинского конфликта.

Владимир Путин заявил, что Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение. Если план мира не будет воспринят, то следующая инициатива уже будет на более жестких условиях, предупредил президент. Он также добавил, что Украине необходимо вывести свои войска со всей территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Остро на его предложение отреагировала представительница США Камала Харрис, назвав инициативу «призывом к капитуляции».


Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммит по Украине
Посол в Канаде отреагировал на скандирование нацистского лозунга на саммит по Украине


Итоги конференции по Украине в Швейцарии


Участники конференции на Украине не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими. Об этом пишет китайская газета Global Times. По информации издания, совместное коммюнике по результатам форума не подписали: Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР.

Финальный документ не имел каких-либо четких положений и составлен с довольно расплывчатыми формулировками. Так, в нем затронуты такие темы, как ядерное оружие, продовольственная безопасность и освобождение военнопленных. Тема завершения украинского конфликта обсуждена не была.
Досрочно мероприятие покинули Камала Харрис и Олаф Шольц.

Ирак и Иордания случайно попали в список подписавших коммюнике по Украине


При оглашении списка подписантов документа не обошлось без скандала. Выяснилось, что Ирак и Иордания попали в него по ошибке «из-за проблемы координации».

Представитель швейцарского МИДа сообщил, что Ирак и Иордания конкретно не заявляли о своем несогласии с текстом документа, поэтому ошибочно были добавлены в список. Позже Ирак и Иордания попросили исключить их из списка подписавшихся после публикации документа.

Руанда отозвала подпись под коммюнике по Украине


Вслед за Иорданией и Ираком подпись под коммюнике по Украине отозвала Руанда. После отзыва подписи число стран, не поддержавших итоговое коммюнике саммита по Украине, составило 16. По информации Responsible Statecraft, поддержка Украины странами Глобального Юга ослабевает из-за того, что главы государств осознают, что без России не удастся достичь мирного соглашения и урегулирования кризиса.

Авторы издания уличили Зеленского в неискренности намерений и сочли его «мирный план» имитацией.

«Украина здесь лишь заложник, которого, как на скотобойне, ведут на убой, правда, с согласия нынешнего руководства страны, обеспечивающего чужие интересы», — говорится в материале.

Зеленский настоял на втором «саммите мира»


Президент Украины заявил, что через несколько месяцев планируется еще один саммит. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что для переговорного процесса необходима вторая сторона конфликта. Швейцария, в свою очередь, также выразила готовность организовать следующую конференцию и заявила о готовности принять президента России Владимира Путина.

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