Армения обвинила Россию в захвате Нагорного Карабаха

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Россия отобрала у Армении Нагорный Карабах и отдала его Азербайджану. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян, сообщает «Арменпресс».
«Я утверждаю, что Россия захватила Нагорный Карабах. Без разрешения России войны бы не было», — рассказал он.
Григорян отметил, что военное сотрудничество России и Армении в период 2021-2022 года сократилось многократно. Объяснения ВС РФ о том, что это связано с российско-украинским конфликтом его не убедили. Наша страна потеряла Карабах в период, когда наиболее сильно нуждалась в оружии, пояснил он.
Секретарь Совбеза также рассказал о новом проекте мирного договора, направленного Азербайджану. Согласно нему, страны проведут двухстороннее расследование случаев нарушения прекращения огня.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения намерена выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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