Армия Индии начала операцию «Синдур», ударив по целям в Пакистане

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Индия начала военную операцию «Синдур», нанеся ракетные удары по территории Пакистана. Об этом сообщило Министерство обороны Индии, подчеркнув, что целью стали «лагеря террористов в спорном районе Кашмир».
«Некоторое время назад индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», в ходе которой были нанесены удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и осуществлялись террористические атаки против Индии», — передает РИА Новости текст из заявления Минобороны ИндииГенеральный директор пакистанской Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) Ахмед Шариф Чаудри заявил, что удары пришлись по городам Котли, Бахвалпур и Музаффарабад. В индийском ведомстве также опровергли атаки на военные объекты Пакистана, акцентируя внимание на антитеррористической направленности операции.
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Мария Моисеева