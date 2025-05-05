ANI: Пакистан испытывает острую нехватку вооружений из-за их поставок Украине

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Пакистан страдает от острой нехватки артиллерийских боеприпасов на фоне их активной продажи Украине. Это ограничивает боевые возможности пакистанской армии всего до четырёх дней.
Об этом пишет индийское информационное агентство ANI со ссылкой на собственные источники. По словам собеседника издания, из-за сложившейся ситуации представители пакистанского военного руководства очень обеспокоены «вплоть до паники».
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«Нехватка боеприпасов объясняется недавними оружейными сделками страны с Украиной, которые истощили её военные запасы», — пишут авторы публикации.Отмечается, что вооружённые силы Пакистана находятся в крайне уязвимом положении, что вызывает тревогу властей на фоне обострения отношений с Индией после недавнего теракта в городе Пахалгам в Джамму и Кашмире. Ответственность за нападение взяла на себя организация «Фронт сопротивления», представители которой зашли в индийский регион с территории Пакистана.
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Александр Бойцов