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HТ: Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня на границе с Индией

Фото: iStock/xbrchx

Фото: iStock/xbrchx

Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Тimes.
«В ночь с 29 на 30 апреля 2025 года посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур в союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно», — приводит издание заявление сухопутных войск Индии.

Регулярные нарушения режима прекращения огня фиксируются уже на протяжении недели. Это происходит на фоне обострения отношений между странами после теракта 22 апреля. Тогда в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире были расстреляны 25 граждан Индии и один уроженец Непала. Ответственность за трагедию взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.

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#индия
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Сенатор предложил Трампу занять папский престол в Ватикане
Сенатор Грэм предложил Ватикану сделать Трампа новым Папой Римским
30 апреля 2025, 04:40

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Американский сенатор Линдси Грэм* предложил Ватикану сделать президента США Дональда Трампа новым Папой Римским. Об этом политик пишет на своей странице в соцсети X.
«Я был рад услышать, что президент Трамп открыт к идее стать следующим папой. Он был бы по-настоящему "темной лошадкой" в качестве кандидата, но я бы попросил папский конклав и верующих католиков отнестись к этому непредвзято! У первого папы и американского президента одновременно есть много плюсов», — пишет Грэм*.

Ранее Трамп сам изъявлял желание взойти на престол в Ватикане.

Напомним, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-году жизни. Он был похоронен в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии погребения присутствовал Дональд Трамп.

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Трамп: Путин хочет остановить конфликт на Украине
30 апреля 2025, 04:10

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

По словам президента США Дональда Трампа, его российский коллега Владимир Путин желает остановить конфликт на Украине. Об этом американский лидер заявил телеканалу ABC.
«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — сказал Трамп о Путине.

Помимо этого американский лидер заявил о своей уверенности в том, что Россия не собирается захватывать всю Украину, а российский президент его уважает. К тому же Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Напомним, что украинский политик требовал от властей США больше поддержки в противостоянии с РФ.

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Небензя: перемирие РФ и Украины станет прелюдией к прямым переговорам
30 апреля 2025, 01:52

Фото: iStock/3dmitry

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензя, перемирие с Украиной станет прелюдией к прямым переговорам стран по поводу конфликта. Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совбеза международной организации.
«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — сказал Небензя.

Помимо этого дипломат заявил о готовности России к мирным переговорам. На это страна пойдет даже несмотря на нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского на посту президента Украины. Напомним, что срок полномочий политика завершился еще весной 2024 года.

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Министр Тарар: Индия хочет нанести удар по Пакистану в течение 24‑36 часов
30 апреля 2025, 01:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

По словам министра информации Пакистана Аттауллы Тарара, Индия намерена нанести военный удар по стране в течение ближайших 24-36. Об политик написал на своей странице в соцсети X.
«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — заявляет министр.

Как отметил Тарар, на любую агрессию со стороны Индии Палестина ответит решительным ударом.

Данная информация появилась на фоне обострения отношений между странами после теракта 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир. Тогда вооруженные люди расстреляли туристов, совершавших конную прогулку в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*. В результате происшествия погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

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Молдавия копирует путь Украины
InfoBRICS: Молдавия копирует путь Украины в отношении иностранных компаний
29 апреля 2025, 23:56

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавия копирует путь и политику Украины, передавая свои ресурсы иностранным компаниям. Об это заявил международный журналист Лукас Лейрос в статье для infoBRICS.
«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям, демонстрируя абсолютное подчинение и отсутствие суверенитета», — пишет автор.

По заявлению журналиста, Украина передает значительную часть своих плодородных черноземных земель международным компаниям. Таким образом страна желает выплатить многочисленные военные кредиты. Подобное наблюдается и в Молдавии, где американская корпорация BlackRock скупает земли страны.

В общем компания приобрела свыше трех миллионов гектаров земли, а это две трети земельной площади Молдавии. Несмотря на незаконность, корпорация импользует схему, которая поддерживается прозападными властями.

В этом Лейрос сравнивает Молдавию с Украиной. К тому же оба государства желают стать членами НАТО и ЕС.

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