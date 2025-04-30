HТ: Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня на границе с Индией

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Пакистан вновь нарушил режим прекращения огня в нескольких районах индийской союзной территории Джамму и Кашмир. Об этом сообщает газета Hindustan Тimes.
«В ночь с 29 на 30 апреля 2025 года посты пакистанской армии открыли неспровоцированный огонь из стрелкового оружия по всей линии контроля напротив секторов Наушера, Сундербани и Ахнур в союзной территории Джамму и Кашмир. Войска индийской армии отреагировали быстро и соразмерно», — приводит издание заявление сухопутных войск Индии.
Регулярные нарушения режима прекращения огня фиксируются уже на протяжении недели. Это происходит на фоне обострения отношений между странами после теракта 22 апреля. Тогда в популярном туристическом городе Пахалгам в Джамму и Кашмире были расстреляны 25 граждан Индии и один уроженец Непала. Ответственность за трагедию взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*.
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Иван Мусатов