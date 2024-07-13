Армия Израиля начала штурм лагеря беженцев на Западном берегу Иордана

Фото: iStock/rrodrickbeiler
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела штурм лагеря беженцев к востоку от Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Палестинское информационное агентство WAFA сообщило о перестрелке и ожесточенных столкновениях, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что израильская военная техника и колонна бульдозеров оцепили лагеря беженцев Балата и Аскар. Сообщается, что израильские военные арестовали палестинцев в лагере Аскар и открыли огонь по машине скорой помощи в лагере Балата.
Ранее израильское правительство объявило 1270 гектаров земли на Западном берегу реки Иордан «государственной землей».
Читайте также:
Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот
Израиль объявил о принятии «необходимых решений» по Ливану
ООН подтвердила гибель более 2,1 тысячи детей в секторе Газа в 2023 году
Александр Климов