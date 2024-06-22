Израиль объявил о приятии «необходимых решений» по Ливану

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Израиль планирует пресечь дальнейшие нападения шиитского движения «Хезболла» в Ливане, объявил министр иностранных дел еврейского государства в социальной сети X Исраэль Кац.
«Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболлах" продолжала атаковать его территорию и его граждан», – отметил он.
Кац также выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в войне против возглавляемой Ираном «оси зла».
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что утвердила оперативный план боевых действий для наступления в Ливане. Армия объявила, что план вторжения одобрен.
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