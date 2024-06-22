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Израиль объявил о приятии «необходимых решений» по Ливану

МИД Израиля: скоро будут приняты необходимые решения по Ливану
22 июня 2024, 01:45
Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Израиль планирует пресечь дальнейшие нападения шиитского движения «Хезболла» в Ливане, объявил министр иностранных дел еврейского государства в социальной сети X Исраэль Кац.
«Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболлах" продолжала атаковать его территорию и его граждан», – отметил он.

Кац также выразил надежду на безоговорочную поддержку Израиля «свободным миром» в войне против возглавляемой Ираном «оси зла».



Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что утвердила оперативный план боевых действий для наступления в Ливане. Армия объявила, что план вторжения одобрен.

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#цахал
#израиль
#иран
Пушков оценил заявление британского политика об украинском конфликте
Пушков: политик Фарадж не опасается сказать правда о причинах конфликта
22 июня 2024, 02:29

Фото: iSkock/Irina Piskova

Сенатор Совета Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление британского политика Найджела Фараджа, обвинившего Запад в конфликте на Украине.
«По крайней мере один ведущий политик Британии, причем политик самостоятельный, яркий и национальный, (...) не боится прямо сказать о причинах украинского кризиса и обвинить НАТО в этом кризисе», – написал сенатор. Он предположил, что из-за заявлений Фараджа он может столкнуться с нападением.

Ранее Фарадж обвинил НАТО и Европейский Союз в конфликте на Украине. По его словам, их экспансия дала России повод сказать, что «они снова нападают на нас»,

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В Британии возложили ответственность на НАТО и ЕС в конфликте на Украине
Политик Фарадж: ответственность за украинский конфликт на НАТО и ЕС
22 июня 2024, 00:29

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Конфликт на Украине был вызван НАТО и Европейским Союзом, заявил британский политик Найджел Фарадж в интервью BBC.
По его словам, расширение Европейского Союза и Североатлантического альянса дало России повод сказать, что «они снова нападают на нас». Политик добавил, что в 2014 году он предупреждал об эскалации конфликта.

Ранее Фарадж заявил, что специальная военная операция на Украине может продолжаться бесконечно, если Запад не прекратит финансировать Киев. Между тем британский политический стратег Доминик Каммингс заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине, пообещав членство НАТО.

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В ЕС согласовали планы на прибыль от российских замороженных активов
Министр: ЕС может финансировать до 60% кредита Киеву при помощи активов РФ
21 июня 2024, 23:59

Фото: iStock/Coprid

Европейский Союз профинансирует значительную часть кредита в размере 50 миллиардов долларов Украине под гарантии прибыли от замороженных российских активов, заявил министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, передает ТАСС.
Квота ЕС могут варьироваться от 50 до 60 процентов. Остальное будет распределено по Соединенным Штатам, Японии, Канаде и Великобритании.

«Идея заключается в том, чтобы финансировать этот кредит на уровне Евросоюза, а Украина станет его выплачивать из того, что будет получать год за годом в виде прибыли от российских активов», – добавил Джорджетти.

Ранее в Китае заявили, что ЕС провоцирует споры, способные привести к торговой войне.

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В Британии заявили о нежелании скрипачей участвовать в расследовании
Guardian: Скрипали не желают принимать участие в слушании по делу об отравлении
21 июня 2024, 23:50

Фото: iStock/nevenmn

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят присутствовать на слушании в Великобритании по делу об отравлении в Солсбери по соображениям безопасности, сообщает издание The Guardian, сославшись на информацию, полученную в ходе предварительного слушания.
Согласно публикации, Скрипали считают, что сведения, которую они предоставили правоохранительным органам, достаточно, и их присутствие на встрече является необязательным. В то же время семья британки Дон Стерджес, которая предположительно стала жертвой отравляющих веществ, указала, что хотела бы включить Скрипалей в список возможных свидетелей.

В статье также указывается, что правительство Великобритании призвало к усилению мер безопасности на слушаниях, включая обеспечение 15-минутной задержки трансляции в случае раскрытия данных, которые могут нанести ущерб национальной безопасности.

Ранее российское посольство в Великобритании заявило, что британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения к конфронтации с Россией. Дипломатическая миссия отметила, что в течение многих лет истинные обстоятельства инцидента не раскрывались Лондоном, который отказался от сотрудничества, предложенного Москвой.

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#отравление
#посольство
#россия
#дипломат
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Экс-разведчик США заявил о последствиях решения Путина
Риттер: договор России с КНДР станет основой архитектуры безопасности в Евразии
21 июня 2024, 23:30

Фото: сайт Kremlin.ru

Стратегическое соглашение, подписанное президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном, может заложить основу для структуры евразийской безопасности в обход США, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, опубликованном на YouTube.
Он напомнил о словах российского лидера, который сказал, что пришло время создать структуру безопасности Евразии.

«Сейчас Россия в процессе строительства базовых основ региональной безопасности, и договор с Северной Кореей положит этому начало», – отметил Риттер.

Также он заявил, что «с Россией шутки плохи». Собеседник выразил мнение, что угроза Вашингтона и Сеула нанести «превентивные» удары по Пхеньяну исчезла из-за усиления присутствия Москвы в регионе.

Соглашение о стратегическом партнерстве было подписано с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян. Он обязывает страны помогать друг другу в случае нападения на 1 из них.

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На Украине установили рекорд по пыткам одновременного бегства от мобилизации
47 украинцев задержали при попытке бегства из страны от мобилизации
21 июня 2024, 23:19

Фото: iStock/ronstik

Украинские силовики в пятницу задержали 47 человек призывного возраста, которые пытались избежать мобилизации при помощи бегства из страны, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола.
Он пояснил, что пограничники совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) организовали операцию в Одесской области недалеко от границы с Молдавией. В результате были обнаружены четыре микроавтобуса и один автомобиль сопровождения. Помимо уклонистов, были задержаны семь организаторов.

Глагола отметил, что эта цифра является «рекордной». Кроме того, по его информации, каждый из уклонистов заплатил контрабандистам от пяти до десяти тысяч долларов (430-860 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что украинские пограничники установили противопехотные мины в приграничной зоне, чтобы остановить поток желающих пересечь реку Тиса и добраться до соседней Румынии. По крайней мере, один из уклонистов стал жертвой.

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#румыния
#выплаты
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Британским уклонистам пригрозили наказаниями в случае отказа от службы
Сунак: правительство Британии рассматривает систему наказаний за отказ от службы
21 июня 2024, 23:07

Фото: сайт правительства Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил лишать граждан водительских прав в случае отказа от военной службы, передает газета Daily Mail.
«У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов», – заявил глава британского правительства.

Сунак допустил лишение водительских прав молодых людей и ограничение их доступа к финансам.

«В Европе огромное множество разных моделей, и мы их рассмотрим», – отметил он.

Ранее стало известно, что некоторые члены Консервативной партии Великобритании предложили себя на место нынешнего премьер-министра Риши Сунака после выборов.

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#выборы
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#призыв
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Украина ограничит въезд гражданам Израиля в ответ на его действия
21 июня 2024, 22:35

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Украинское посольство на странице в соцсети заявило, что Украина ограничит въезд гражданам Израиля в ответ на его действия. Об этом информирует РИА Новости.
Гражданам стран с безвизовым доступом в Израиль, включая Украину, придется подать заявление на получение разрешения на пребывание до 90 дней.

«Украина и Израиль поддерживают тесные связи с момента введения безвизовой политики в 2010 году. Однако недавние действия Израиля, такие как ограничение доступа украинским беженцам и отказ во въезде многим украинцам, обострили двусторонние отношения. Последнее требование фактически отменяет безвизовый режим», — отмечается в посте.

В посольстве уточнили, что украинская сторона решила ввести ответные меры для граждан Израиля, включая паломников, которые ежегодно посещают Украину. В Киеве заявили, что остаются открытыми к диалогу с Израилем для согласования этих изменений.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Израиле заработает пилотная программа электронных разрешений на въезд для туристов из большинства стран, с которыми действует безвизовый режим, включая Россию и Украину.

Россия заключила с КНДР договор об автоматической военной помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#ограничение
#израиль
#украина
#меры
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Херш: демократы могут поменять Байдена при проигрыше им первых дебатов Трампу
21 июня 2024, 21:53

Фото: РИА Новости/Срингер

Нынешнего главу Белого дома Джо Байдена демократы могут поменять, как претендента на пост руководителя страны при проигрыше им дебатов бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом в своем материале, опубликованном в личном блоге на Substack, заявил журналист Сеймур Херш.
Он отметил, что, если Байден плохо себя покажет, то с ним и советниками его семьи могут договориться.

«Он приедет на съезд демократов в Чикаго в августе и примет поздравление как победитель борьбы за номинацию, а потом откажется от нее и оставит процесс открытым для всех», – написал Херш.

Если указанный сценарий произойдет, то кандидатом в президенты США могут выбрать калифорнийского губернатора Гэвина Ньюса или руководителя штата Иллинойс Джея Притцкера.

Херш добавил, что с ним говорил старый друг Байдена, признаваясь, что внутри партии уже идут такие разговоры.

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#сша
#джозеф байден
#выборы
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