Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот

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Израильские военнослужащие ударили по сирийской военной инфраструктуре в районе Голанских высот, что оспариваются двумя государствами. Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Вооруженных сил Израиля.
«Некоторое время назад танки и артиллерия ЦАХАЛ нанесли удар по военной инфраструктуре, которая использовалась сирийскими военными, что нарушило Соглашение о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года в буферной зоне», — говорится в публикации.
При этом ответственность Израиль возложил на сирийскую сторону, обвиняя в «попытках нарушения суверенитета» страны.
Соглашение о разъединении в мае 1974 года подписали США, Израиль и Сирия. По нему территорию, огибавшую с востока регион Голанских высот и которую занял Тель-Авив, преобразовали в демилитаризованную, она должна была управляться ООН. При этом ее занял ЦАХАЛ, несмотря на то, что формально территория признана частью Сирии.
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Никита Кротов