Армия Израиля ударила по военной инфраструктуре Сирии в районе Голанских высот

Президент России Владимир Путин и его коллега из КНР Си Цзиньпин считают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом состоятся до конца текущего года. Об этом пишет испанская газета El País, ссылаясь на отчеты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогам его визитов в Россию и Китай.