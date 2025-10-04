Достижения.рф

Армия Израиля остановила операцию по захвату Газы

Власти Израиля поручили армии остановить боевые действия в Газе и начать реализацию мирного плана. Об этом сообщает армейское радио «Галей ЦАХАЛ».



Вся военная активность в городе должна быть сведена на минимум в соответствии с представленным ранее мирным планом президента США Дональда Трампа. Израильской армии поручено проводить только оборонительные действия после переговоров с американскими представителями.

На радиостанции подчеркнули, что фактически такой приказ означает остановку операции по захвату крупнейшего по населению города в секторе Газа.

Ранее президент США призвал Израиль к немедленной остановке боевых действий после того, как движение ХАМАС согласилось отпустить всех заложников.

Александр Огарёв

