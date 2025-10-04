Трамп призвал Израиль к немедленному прекращению огня в Газе
Израиль должен немедленно прекратить удары по сектору Газа ради безопасного освобождения заложников. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
По его словам, наступил момент для достижения долговременного мира. Американский лидер выпустил это обращение в своей соцсети на фоне опубликованного палестинским движением ХАМАС заявления, в котором говорится о их готовности освободить всех заложников.
Трамп отметил, что на текущем этапе эскалации выводить захваченных граждан опасно. В настоящий момент ведутся переговоры о деталях обеспечения безопасности в рамках данного процесса, добавил он.
Ранее ХАМАС согласилось отпустить всех заложников в рамках плана, изложенного президентом Трампом. Кроме того, движение выразило готовность передать права на управление Газой одному из органов власти.
Читайте также: