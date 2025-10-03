ХАМАС согласилось освободить всех израильских заложников
Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех заложников и передать тела погибших. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Решение палестинцев принято в соответствии с недавно изложенным мирным планом президента США Дональда Трампа. В своем обращении ХАМАС заявило, что ценит усилия всех заинтересованных сторон по прекращению войны и сообщило о готовности провести переговоры.
Вместе с тем движение согласилось передать права на управление Газой органу, основанному на национальном консенсусе и арабо-исламской поддержке. Однако подробные детали по будущему палестинской автономии требуют более детального обсуждения, отметили в пресс-службе ХАМАС.
Ранее Трамп заявил о необходимости принять его план по установлению мира в Газе до 5 октября. В противном случае он пригрозил серьезными последствиями.
