ХАМАС склоняется к принятию плана Трампа по прекращению боевых действий в Газе

Фото: iStock/nobtis

Палестинское движение ХАМАС склоняется к тому, чтобы принять план президента США Дональда Трампа по прекращению военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает CBS News.



Отмечается, что 1 октября представители группировки намерены передать свой официальный ответ египетским и катарским посредникам. Копию документа ХАМАС получил ранее через посредников.

Американский план публично представили после встречи Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который поддержал инициативу.

Документ включает 20 пунктов и предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию ХАМАСа, масштабные поставки гуманитарной помощи, а также передачу управления Газой временной администрации из числа палестинских специалистов и международных экспертов.

Как отмечает Axios, в последнюю минуту Нетаньяху внес правки: вывод израильских войск из Газы теперь напрямую зависит от прогресса в разоружении ХАМАСа, при этом Израиль сохраняет за собой право приостановить процесс отвода сил.

