Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей квартала Харет-Хорейк, расположенного в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.
По информации израильских военных, в этом районе находятся объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X.
Жителям рекомендовано покинуть несколько зданий и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров для собственной безопасности.
Ранее Израиль нанес авиаудары по Ливану, атаковав сто объектов на территории страны. Кроме того, израильские военные провели сухопутные операции на юге Ливана, где обнаружили склады с оружием, принадлежащие «Хезболле».
1 октября стало известно о мобилизации ЦАХАЛ резервных бригад для операций на ливанском направлении. Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется новый этап войны против «Хезболлы».
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Жителям рекомендовано покинуть несколько зданий и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров для собственной безопасности.
Ранее Израиль нанес авиаудары по Ливану, атаковав сто объектов на территории страны. Кроме того, израильские военные провели сухопутные операции на юге Ливана, где обнаружили склады с оружием, принадлежащие «Хезболле».
1 октября стало известно о мобилизации ЦАХАЛ резервных бригад для операций на ливанском направлении. Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется новый этап войны против «Хезболлы».
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Елена Перлова