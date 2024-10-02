WSJ: Израиль предупредил Иран о возможности удара по ядерным объектам

Израиль заявил Ирану, что готов нанести прямые удары по его ядерным и нефтяным объектам в случае атаки на свою территорию, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.
По информации издания, Иран ранее уведомил арабских лидеров о намерении совершить нападение на Израиль, аналогичное атаке, произошедшей в апреле. В ответ Израиль направил предупреждение о том, что любые удары по его территории, независимо от масштаба, вызовут ответные действия по ключевой инфраструктуре Ирана.
Ранее Jerusalem Post сообщал, что Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля, что привело к активации сирен воздушной тревоги по всей стране.
Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. По сообщению агентства, система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.
Читайте также:
Массированный удар по Бейруту: подробности о жертвах и десятках пострадавших
Иран выступил с военным предупреждением: что за этим стоит
Захарова заявила о провале администрации Байдена после удара Ирана по Израилю
«Израиль дал понять, что нанесёт прямые удары по объектам ядерной или нефтяной инфраструктуры Ирана, если его территорию атакуют», — говорится в материале WSJ.
Ранее Jerusalem Post сообщал, что Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля, что привело к активации сирен воздушной тревоги по всей стране.
Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. По сообщению агентства, система ПВО ЦАХАЛ «Железный щит» не смогла противостоять иранским ракетам.
Читайте также:
Массированный удар по Бейруту: подробности о жертвах и десятках пострадавших
Иран выступил с военным предупреждением: что за этим стоит
Захарова заявила о провале администрации Байдена после удара Ирана по Израилю
Елена Перлова